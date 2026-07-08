Football/Coupe du monde-L'Argentine échappe encore au pire et se nourrit de l'adversité

Même le plus pessimiste des supporters argentins n'aurait pas imaginé pareil scénario : que les champions du monde en titre aient besoin des prolongations face au Cap-Vert, puis d'une spectaculaire remontée contre l'Égypte, après avoir survolé la phase de groupes du Mondial avec une maîtrise presque parfaite.

Mais après deux rencontres à élimination directe compliquées, les hommes de Lionel Scaloni sont toujours en vie et ont déjà tourné leur attention vers leur quart de finale contre la Suisse, samedi à Kansas City.

La victoire renversante contre l'Égypte (3-2), mardi à Atlanta, pourrait rester comme un tournant si l'Argentine parvient à conserver son titre. Menée (2-0) à 11 minutes du terme, l'Albiceleste a signé un incroyable retour, portée par un Lionel Messi inspiré.

"Il est très difficile d'évaluer cette équipe. La véritable évaluation, c'est le cœur qu'elle a montré, cette détermination à ne jamais abandonner", a déclaré l'ancien attaquant Carlos Tévez sur ESPN Argentina après la rencontre.

Si les tenants du titre se sont montrés moins convaincants en phase à élimination directe qu'au premier tour, où ils avaient disposé sans difficulté de l'Algérie, de l'Autriche et de la Jordanie, leurs difficultés face au Cap-Vert et à l'Égypte pourraient finalement leur être bénéfiques.

L'Argentine a démontré un refus catégorique de céder à la défaite, un mantra souligné à plusieurs reprises par les joueurs après le succès de mardi.

"On a encore beaucoup souffert, mais c'est ça, une Coupe du monde. Tous les matches se déroulent ainsi", a déclaré Lionel Messi. "Ce groupe n'abandonne jamais et continue à se battre jusqu'au bout."

Le milieu de terrain Leandro Paredes a abondé dans le même sens : "On ne s'est jamais sentis éliminés, on n'a jamais cessé d'y croire... Ça a été un coup dur, mais cette équipe se battra toujours."

Les deux matches à élimination directe ont toutefois mis en lumière certaines fragilités. L'Argentine a encaissé quatre buts en deux rencontres, alors qu'elle n'en avait concédé qu'un seul durant toute la phase de groupes, contre la Jordanie, lorsque Lionel Scaloni avait procédé à une large rotation de son effectif et laissé plusieurs titulaires au repos.

L'entraîneur argentin a néanmoins estimé que son équipe avait livré une bien meilleure prestation contre l'Égypte que face au Cap-Vert, soulignant qu'elle s'était créé de nombreuses occasions dès la première période, dont un penalty manqué par Lionel Messi.

"Jusqu'au coup de sifflet final, on ne renonce à aucun ballon et on continue à jouer comme on sait le faire", a déclaré le sélectionneur argentin aux journalistes.

L'Argentine retrouvera le chemin de l'entraînement mercredi soir à Kansas City, avec déjà la Suisse dans toutes les têtes.

Lionel Scaloni s'attend à un nouveau défi de taille face à une équipe qu'il a décrite comme dotée d'"une incroyable tradition en Coupe du monde" et de joueurs "exceptionnels", riches d'une grande expérience dans la compétition.

(Reportage Gabriel Araujo; version française Zakarya Meliani, édité par Sophie Louet)