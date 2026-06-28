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Football/Coupe du monde-L'Argentine déjà tournée vers un Cap-Vert jugé plus ardu qu'il n'y paraît
information fournie par Reuters 28/06/2026 à 21:55

(Actualisé avec séance d'entraînement de l'Argentine annulée §9)

Après avoir survolé la phase de groupes, l'Argentine tourne son attention vers le Cap-Vert, son adversaire des seizièmes de finale que le sélectionneur de l'Albiceleste, Lionel Scaloni, juge plus dangereux que ne le laisse penser un tableau a priori favorable.

L'Argentine, première du groupe J, a bouclé une campagne presque parfaite avec une victoire contre la Jordanie (3-1) samedi, après avoir battu l'Algérie (3-0) et l'Autriche (2-0). Lionel Messi a inscrit six buts lors de la phase de groupes.

Les champions du monde en titre doivent maintenant affronter les Cap-Verdiens, révélation de la compétition, qui ont impressionné lors du premier tour en tenant l’Espagne en échec (0-0) et en faisant match nul contre l’Uruguay (2-2).

"Je ne vais pas m'asseoir ici et dire que ce n'est pas un adversaire difficile, parce que ce serait un mensonge", a déclaré Lionel Scaloni aux journalistes. "Peut-être que beaucoup de gens ne le voient pas ainsi, mais je peux vous assurer que c'est une bonne équipe et qu'elle nous rendra les choses compliquées."

Le tableau des phases à élimination directe place l'Argentine à l'abri d'un affrontement contre une ancienne championne du monde avant les demi-finales, en cas de qualification. Les joueurs ont néanmoins repris le ton prudent de leur sélectionneur.

"On se concentre toujours sur nous-mêmes, chaque adversaire est difficile", a déclaré l'ailier Giuliano Simeone. "On doit essayer de faire le plus de dégâts possible avec nos meilleures armes."

Le milieu de terrain Leandro Paredes a indiqué que toute l'attention était déjà tournée vers la suite après une phase de groupes très positive.

"On a atteint notre premier objectif, qui était de se qualifier, et maintenant on veut aller plus loin. À partir de demain, on préparera le match contre le Cap-Vert", a-t-il déclaré.

L’Argentine devait reprendre l’entraînement à Kansas City dimanche avant d’affronter le Cap-Vert à Miami le 3 juillet, mais la séance a été annulée. "Le groupe aura une journée de repos aujourd’hui et reprendra l’entraînement demain", a indiqué la Fédération argentine de football.

Lionel Scaloni a précisé que le défenseur Cristian Romero, blessé lors du match contre l'Autriche, était le seul absent contre la Jordanie.

LES DÉBUTS LONGTEMPS ATTENDUS DE GIOVANI LO CELSO

Le match face à la Jordanie a marqué un moment important pour cinq joueurs argentins qui disputaient leur premier match en Coupe du monde : Giuliano Simeone, Giovani Lo Celso, Valentín Barco, Marcos Senesi et José Manuel López.

Pour Giovani Lo Celso, ce moment avait une signification particulière. Membre du groupe argentin en 2018 sans avoir joué en Russie, puis acteur clé du parcours menant au sacre de 2022, il avait manqué le Mondial au Qatar en raison d'une blessure.

Il a pleinement saisi sa chance contre la Jordanie en ouvrant le score sur coup franc à la 19e minute.

"J'ai attendu ce moment pendant très longtemps. J'en ai beaucoup rêvé, et c'était bien plus que ce que j'avais pu imaginer", a-t-il dit. "Tôt ou tard, le travail finit par payer. Le chemin a été long, et cette soirée a dépassé tout ce dont j'avais rêvé."

Lionel Scaloni a salué la persévérance de son milieu de terrain.

"Il est avec nous depuis le premier jour. C'est un garçon extraordinaire qui a manqué la dernière Coupe du monde d'une manière cruelle. On est heureux pour lui, il est important pour le groupe."

(Reportage Gabriel Araujo; version française Zakarya Meliani)

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