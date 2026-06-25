Football/Coupe du monde-L'Angleterre veut se relancer face au Panama

par Lori Ewing

L'Angleterre est à un premier carrefour dans cette Coupe du monde de football : après une victoire éclatante pour son entrée en lice contre la Croatie (4-2), les "Three Lions" ont été refroidis par leur match nul contre le Ghana (0-0).

Face aux Croates, les hommes de Thomas Tuchel ont attaqué avec liberté et confiance, Harry Kane a marqué un doublé et le Mondial semblait alors prometteur.

Puis le match nul contre le Ghana a ramené l'Angleterre sur terre, exposant les habituelles frustrations qui l'ont hantée lors des grandes compétitions.

Malgré la maîtrise de la possession et leur talent offensif, les Anglais n'ont pas réussi à percer une défense regroupée et il a fallu un sursaut en fin de match pour redonner un peu de vie à une prestation jusqu'alors bien terne.

La sélection anglaise aborde son dernier match du groupe L, contre le Panama, en sachant que la première place est dans ses cordes mais les doutes demeurent.

Est-elle véritablement prétendante au titre mondial qui la fuit depuis 60 ans ou encore une équipe en quête de régularité quand l'enjeu devient plus important ?

L'Angleterre et le Ghana partagent la tête du groupe avec quatre points, tandis que la Croatie en compte trois et le Panama aucun.

"Contre le Ghana, il y avait de bonnes choses et des choses que l'on peut améliorer", a résumé Harry Kane. "Il n'y a pas à s'inquiéter et on espère que l'on pourra rebondir contre le Panama."

Le sens du but d'Harry Kane et la capacité de Jude Bellingham à contourner une défense regroupée seront particulièrement utiles contre une équipe du Panama qui devrait passer la majorité du temps sans ballon.

L'Angleterre a de bons souvenirs de cet adversaire, qu'elle avait largement battu au Mondial 2018 (6-1) grâce à un triplé d'Harry Kane.

L'équipe d'Amérique centrale, déjà éliminée, essaiera de finir sa Coupe du monde sur une bonne note après ses revers contre le Ghana (1-0) et la Croatie (1-0).

Pour la formation de Thomas Tuchel, il ne s'agit pas seulement des trois points mais de retrouver de la confiance pour la suite de la compétition.

(Reportage de Lori Ewing; version française Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)