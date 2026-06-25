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Pacho titulaire avec l'Équateur, du lourd pour l'Allemagne
information fournie par So Foot 25/06/2026 à 21:59

Pacho titulaire avec l'Équateur, du lourd pour l'Allemagne

Pacho titulaire avec l'Équateur, du lourd pour l'Allemagne

Prêt pour le combat ? Ce jeudi soir (coup d’envoi à 22 heures), l’Équateur et l’Allemagne vont croiser le fer à East Rutherford dans un choc alléchant à l’occasion de la 3 e et dernière journée du groupe E. Condamnés à une victoire après leur nul face à Curaçao (0-0) pour rallier les seizièmes de finale, les Équatoriens pourront compter sur leur onze type. Le Parisien Willian Pacho est évidemment présent , au même titre que le Gunner Piero Hincapié et le taulier de Chelsea Moisés Caicedo .

Du lourd pour l’Allemagne

Déjà qualifiée et assurée de finir en tête du groupe, la Mannschaft sera tout de même ambitieuse. Julian Nagelsmann a décidé d’aligner lui aussi son équipe type , avec les titularisations de Neuer, Kimmich, Havertz, Wirtz ou encore Musiala . Plus titulaire avec la sélection allemande depuis 10 mois, Antonio Rüdiger remplace Nico Schlotterbeck , forfait pour la suite de la compétition.…

VM pour SOFOOT.com

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