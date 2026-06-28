Football/Coupe du monde-Kane et Bellingham portent l'Angleterre avant le choc face à la RDC

Pendant une grande partie de la rencontre disputée samedi, l'Angleterre a semblé se diriger sans conviction vers la deuxième place du groupe L, jusqu'à ce que Jude Bellingham et Harry Kane prennent les choses en main.

Les deux joueurs ont trouvé le chemin des filets en seconde période pour offrir une victoire face au Panama (2-0), assurer à l'Angleterre la première place du groupe et lui ouvrir une partie de tableau nettement plus favorable dans la phase à élimination directe du Mondial, avec un seizième de finale contre la République démocratique du Congo mercredi à Atlanta.

Avec sept points dans un groupe composé de la Croatie, du Ghana et du Panama, le bilan est honorable. L'Angleterre, invaincue, a terminé en tête de sa poule sans avoir encore atteint son meilleur niveau.

La rencontre face au Panama a confirmé les doutes apparus lors du match nul contre le Ghana (0-0). S'ils ont largement monopolisé le ballon, les Anglais ont aussi trop souvent semblé manquer d'idées, de vitesse et de créativité pour déstabiliser un bloc défensif regroupé.

"Ils sont en difficulté, ils manquent d'intensité", a estimé à la mi-temps sur ITV l'ancien capitaine de Manchester United, Roy Keane. "Parfois, quand vous affrontez une équipe au potentiel inférieur, vous vous retrouvez entraîné à son niveau. C'est un peu ce qu'a fait l'Angleterre."

"C'est comme regarder l'Écosse. Un vrai manque de qualité. À ce point-là", a-t-il ajouté.

Le Panama s'est créé suffisamment d'occasions pour mettre en évidence certaines fragilités préoccupantes de la défense anglaise. La blessure à la cheville de Jarell Quansah n'a fait qu'alimenter les inquiétudes dans une zone de jeu déjà affaiblie par l'absence de Reece James et d'autres options dans les couloirs.

La RDC devrait poser un défi plus relevé à l'Angleterre, notamment si les hommes de Thomas Tuchel laissent les mêmes espaces que face au Panama.

La bonne nouvelle pour les Anglais est qu'ils disposent de deux joueurs capables de faire basculer n'importe quel match.

BELLINGHAM MONTRE LA VOIE

Jude Bellingham a porté son équipe au moment où elle avait besoin d'un éclair de génie, en inscrivant le but de l'ouverture du score avant de servir Harry Kane pour un deuxième but historique.

Avec cette réalisation, sa 11e en Coupe du monde, Harry Kane est devenu le meilleur buteur anglais de l'histoire de la compétition, confirmant une nouvelle fois son redoutable sens de l'efficacité.

Plus que tout, le match contre le Panama a renforcé l'impression grandissante que le destin de l'Angleterre repose en grande partie sur ces deux hommes.

Si les Anglais veulent réaliser un long parcours dans ce Mondial, il est fort probable que Jude Bellingham et Harry Kane en soient les principaux artisans.

Le problème pour Thomas Tuchel est qu'ils ne peuvent pas tout faire seuls.

L'ancien capitaine de l'Angleterre Wayne Rooney a également mis en garde contre le risque de fatigue.

"Lors des tournois précédents, Harry Kane m'a parfois semblé un peu émoussé vers la fin de la compétition", a déclaré Wayne Rooney à la BBC. "Il est sorti à la 84e minute. Dès qu'il a marqué et que l'Angleterre menait (2-0), le match était plié, il fallait le faire sortir".

"On risque de voir un scénario où Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane et Vinicius Junior cherchent tous à terminer meilleur buteur du tournoi", a-t-il poursuivi. "On l'a vu avec Gareth Southgate, qui ne sortait jamais Kane. J'espère que Thomas Tuchel en tirera les leçons et lui accordera du repos quand ce sera possible."

L'Angleterre a évité un parcours semé d'embûches dans la phase à élimination directe et peut tirer confiance de sa première place de groupe.

Mais la véritable compétition commence maintenant. Les Anglais possèdent des individualités capables de faire la différence ; reste à savoir si l'équipe qui les entoure a les qualités nécessaires pour aller jusqu'au bout.

(Reportage Lori Ewing; version française Zakarya Meliani)