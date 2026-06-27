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Football/Coupe du monde-Faute de visa, "Lumumba Vea" manquera le match décisif de la RDC
information fournie par Reuters 27/06/2026 à 21:07

Michel Kuka Mboladinga, figure emblématique des supporteurs de la République démocratique du Congo (RDC) connu du grand public depuis la Coupe d’Afrique des nations disputée au Maroc au début de l’année, manquera le match crucial des Léopards contre l’Ouzbékistan samedi en Coupe du monde, faute d’avoir obtenu un visa pour les États-Unis.

Dans les tribunes, il attirait tous les regards en restant immobile durant l’intégralité des matches de la RDC - un hommage à Patrice Lumumba, premier Premier ministre du pays et figure vénérée abattue par un peloton d'exécution en 1961.

Michel Kuka Mboladinga présente une ressemblance frappante avec Patrice Lumumba et se distingue par ses costumes aux couleurs vives typiques de la République démocratique du Congo.

Après avoir soutenu les Congolais lors de leur dernier match au Mexique, il ne sera pas à Atlanta pour ce match décisif lors duquel son équipe devra s'imposer pour espérer se qualifier pour les seizièmes de finale.

L’ambassadrice de la RDC à Washington, Kapinga Yvette Ngandu, a dit à Reuters espérer qu’il obtiendrait un visa si la RDC se qualifiait pour la phase à élimination directe du Mondial.

"J’espère qu’il apportera son soutien à l’équipe à sa manière", a-t-elle déclaré samedi.

Surnommé "Lumumba Vea" en raison de cet hommage, Michel Kuka Mboladinga lève le bras pour adopter une pose rappelant celle de Patrice Lumumba sur une statue érigée à son effigie dans la capitale, Kinshasa. Contrastant fortement avec les chants et les acclamations endiablés des supporters qui l’entourent, Michel Kuka Mboladinga reste immobile tout au long du match.

Son soutien unique lui a valu une notoriété mondiale et, à son retour du Maroc en janvier, le gouvernement congolais lui a offert une jeep.

Après avoir finalement rejoint le Mondial pour apporter son soutien à la RD Congo, Michel Kuka Mboladinga a pris place dans les tribunes mardi à Guadalajara lors de la défaite contre la Colombie (1-0).

Son arrivée a été retardée en raison des restrictions imposées aux voyageurs en provenance de la RDC en raison de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le pays.

Le nombre de cas confirmés d’Ebola en République démocratique du Congo a atteint 1.203, dont 321 décès, selon des données publiées vendredi par le gouvernement.

(Reportage Vitalii Yalahuzian et Christophe Van Der Perre; rédaction Mark Gleeson à Atlanta; version française Zakarya Meliani)

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