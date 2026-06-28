Football/Coupe du monde-Faute de visa, "Lumumba Vea" manque le match de la RDC

(Ajoute les commentaires de l'imitateur)

Michel Kuka Mboladinga, figure emblématique des supporteurs de la République démocratique du Congo (RDC) connu du grand public depuis la Coupe d’Afrique des nations disputée au Maroc au début de l’année, a manqué le match crucial des Léopards contre l’Ouzbékistan samedi en Coupe du monde, faute d’avoir obtenu un visa pour les États-Unis.

Dans les tribunes, il attirait tous les regards en restant immobile durant l’intégralité des matches de la RDC - un hommage à Patrice Lumumba, premier Premier ministre du pays et figure vénérée abattue par un peloton d'exécution en 1961.

Michel Kuka Mboladinga présente une ressemblance frappante avec Patrice Lumumba et se distingue par ses costumes aux couleurs vives typiques de la République démocratique du Congo.

Surnommé "Lumumba Vea" en raison de cet hommage, Michel Kuka Mboladinga lève le bras pour adopter une pose rappelant celle de Patrice Lumumba sur une statue érigée à son effigie dans la capitale, Kinshasa. Contrastant fortement avec les chants et les acclamations endiablés des supporters qui l’entourent, Michel Kuka Mboladinga reste immobile tout au long du match. Bien que Michel Kuka Mboladinga n’ait pas pu être présent aux États-Unis le samedi, un imitateur a pu le remplacer, vêtu d’un costume sombre orné d’un imprimé léopard. "Je veux perpétuer cette tradition," a déclaré Enock Kabwende, âgé de 28 ans, à Reuters. Il était debout au tout dernier rang du stade d'Atlanta, d'où il est apparu brièvement sur l’écran géant, suscitant une ovation immense de la part des quelque 69.000 spectateurs. "Il n’est pas venu ici, mais nous devons représenter notre pays." Le soutien unique de Michel Kuka Mboladinga lui a valu une notoriété mondiale et, à son retour du Maroc en janvier, le gouvernement congolais lui a offert une jeep.

Il avait pris place dans les tribunes mardi à Guadalajara lors de la défaite contre la Colombie (1-0), après avoir finalement rejoint le Mondial pour apporter son soutien à la RDC.

Son arrivée a été retardée en raison des restrictions imposées aux voyageurs en provenance de la RDC en raison de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le pays.

Le nombre de cas confirmés d’Ebola en République démocratique du Congo a atteint 1.203, dont 321 décès, selon des données publiées vendredi par le gouvernement.

L’ambassadrice de la RDC à Washington, Kapinga Yvette Ngandu, a dit à Reuters espérer qu’il obtiendrait un visa pour la phase à élimination directe.

"J’espère qu’il apportera son soutien à l’équipe à sa manière", a-t-elle déclaré samedi. Si le véritable "Lumumba Vea" parvient à obtenir un visa pour le prochain match de la RDC contre l’Angleterre, mercredi à Atlanta, Enock Kabwende a déclaré qu’il espérait qu’ils pourraient se tenir côte à côte.

(Reportage Vitalii Yalahuzian, Christophe Van Der Perre et Mark Gleeson; rédaction Mark Gleeson à Atlanta; version française Zakarya Meliani et Sarah Morland)