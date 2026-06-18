Football/Coupe du monde-Face à l'Arabie saoudite, l'Espagne veut montrer un autre visage

* La "frayeur" face au Cap-Vert a montré qu'aucun match n'est facile, selon Cucurella

* L'Espagne n'est pas la seule grande équipe à avoir connu un faux pas pour son premier match.

* L'Arabie saoudite pose un défi défensif similaire à l'Espagne

Le nul concédé par l'Espagne face au Cap-Vert (0-0) lors de son entrée au Mondial a servi d'électrochoc, a déclaré le défenseur Marc Cucurella jeudi, alors que la sélection se prépare à affronter l'Arabie saoudite ce week-end dans un match qui pourrait présenter des similitudes.

"Peut-être que cette frayeur nous a mis en état d’alerte", a déclaré Marc Cucurella aux journalistes. "Nous avons pris conscience qu’il n’est pas facile d’être ici, que nous devons être concentrés à 100 % à chaque match (…) car n’importe quelle équipe peut vous battre."

"Je pense que c’est une bonne chose que cela nous soit arrivé dès le premier match", a-t-il poursuivi. "Si cela vous arrive plus tard dans la compétition, vous pouvez être éliminé et rentrer chez vous directement."

L’Espagne n’a pas été la seule grande équipe à connaître des difficultés lors de son premier match du tournoi, le Portugal et la Belgique ayant également été tenus en échec par des adversaires moins bien classés.

"Il devient évident, et pas seulement pour nous, qu’aucun match n’a été facile", a déclaré Marc Cucurella." Toutes les équipes qui sont venues ici sont là parce qu’elles se sont qualifiées, parce qu’elles ont du talent."

Après avoir été tenus en échec par le Cap-Vert, Marc Cucurella a déclaré que la Roja s’attendait à un défi similaire dimanche face à l’Arabie saoudite, qui a fait match nul contre l’Uruguay (1-1) lors de son premier match.

"C'est une très bonne équipe en défense qui cherche à tirer parti de ses occasions en contre-attaque", a déclaré Marc Cucurella à propos de l’Arabie saoudite, qui, lors de la Coupe du monde 2022, avait créé la surprise en s’imposant face à l’Argentine (2-1), future championne du monde.

"Nous avons identifié ce qui nous a fait défaut et nous y travaillons cette semaine", a-t-il ajouté. "L'objectif est désormais de livrer une grande performance et de prendre les trois points."

(Reportage Nicole Fernandes à Toronto; version française Zakarya Meliani, édité par Zhifan Liu)