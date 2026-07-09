Football/Coupe du monde-Douze ans après, l'Argentine retrouve la Suisse

L'Argentine et la Suisse se retrouvent samedi en quart de finale de la Coupe du monde de football, avec en toile de fond le souvenir d'un duel tendu disputé il y a 12 ans au Brésil.

En 2014, un but d'Ángel Di María en prolongation avait fini par briser la résistance suisse et permis à la sélection de Lionel Messi de poursuivre sa route.

Depuis ce huitième de finale joué à São Paulo, beaucoup de choses ont changé.

À l'époque, l'Argentine cherchait encore comment profiter du génie d'un Lionel Messi au sommet de son art pour surmonter la pression de près de 30 années d'attente sans titre mondial. De son côté, la Suisse s'était installée parmi les habitués des grandes compétitions mais courait toujours après une première qualification pour les quarts de finale depuis 1954.

Cette année, l'Argentine aborde ce quart de finale en tant que championne du monde en titre après son sacre au Qatar en 2022, après avoir déjà atteint la finale en 2014. Lionel Messi, désormais âgé de 39 ans, n'a plus l'explosivité de ses plus belles années mais la compétition semble encore graviter autour de lui.

Le capitaine argentin a une nouvelle fois montré son influence lors de la spectaculaire victoire face à l'Égypte (3-2) en huitième de finale. Menée 2-0 à 11 minutes de la fin du temps réglementaire, l'Albiceleste a réussi à renverser la situation.

"On a encore beaucoup souffert mais c'est ça, la Coupe du monde. Tous les matches se déroulent ainsi", a déclaré Lionel Messi. "Ce groupe n'abandonne jamais et continue d'y croire jusqu'au bout."

La Suisse écrit toutefois sa propre histoire. L'équipe de Murat Yakın a atteint les quarts de finale pour la première fois depuis 72 ans en éliminant la Colombie aux tirs au but après un match nul (0-0). Un exploit qui nourrit l'espoir de pouvoir rivaliser avec les tenants du titre.

"ILS ONT LE MEILLEUR JOUEUR"

Seuls trois joueurs présents lors de l'affrontement de 2014 sont encore là : Lionel Messi, le capitaine suisse Granit Xhaka et le défenseur Ricardo Rodríguez.

"C'est un privilège de vivre cette époque avec lui", a déclaré Granit Xhaka, 33 ans, à propos de Lionel Messi. "On l'a affronté lors de notre défaite au Brésil en 2014. On connaît sa qualité, ce qu'il est capable de faire, mais on sait aussi tout ce que vaut l'ensemble de cette équipe."

Ricardo Rodríguez s'est montré tout aussi respectueux avant ce nouveau rendez-vous.

"L'Argentine est une grande équipe. Elle possède des joueurs très forts et un excellent sélectionneur. On connaît leur manière de jouer, et ils ont le meilleur joueur du monde", a expliqué le défenseur de 33 ans.

La Suisse ne se résume plus seulement à sa rigueur défensive. Elle espère notamment récupérer le milieu de terrain Johan Manzambi, touché à un genou, dont la créativité a fait défaut contre la Colombie.

Pour Murat Yakın, les difficultés récemment rencontrées par l'Argentine face au Cap-Vert et à l'Égypte ont révélé certaines failles que son équipe pourrait exploiter.

"On affronte les champions du monde en titre, c'est une occasion unique", a-t-il déclaré. "Mais on a aussi constaté que l'Argentine n'est pas invincible. D'un point de vue tactique, ça promet un match très intéressant."

Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni, qui devrait reconduire l'essentiel de l'équipe victorieuse face à l'Égypte, s'attend lui aussi à une rencontre exigeante contre une sélection dotée d'"une incroyable tradition en Coupe du monde" et de "joueurs remarquables".

Douze ans après qu'Ángel Di María eut débloqué une rencontre fermée au Brésil, la Suisse a enfin franchi le cap sur lequel elle échouait depuis longtemps. Mais, une fois encore, l'Argentine et Lionel Messi se dressent sur sa route.

(Reportage Gabriel Araujo; version française Zakarya Meliani)