Football/Coupe du monde-À Oslo, le "Viking row" pourrait se dérouler sous de fortes pluies samedi

Le "Viking row", la fameuse célébration des supporters norvégiens devenue incontournable depuis le début du Mondial, pourrait se dérouler sous des trombes d’eau samedi à Oslo, où les fans se préparent à suivre le quart de finale contre l’Angleterre sous la menace de fortes pluies.

Lors des cinq premiers matches des Scandinaves dans la compétition, des dizaines de milliers de supporters se sont rassemblés en plein air à travers la Norvège pour assister aux rencontres, envahissant rues et places afin d’encourager leur équipe et célébrer ensemble sa première participation à une Coupe du monde masculine depuis 1998.

Mais une alerte météo émise vendredi matin pour le sud-est du pays a poussé autorités et supporters à revoir leurs plans à l'approche du quart de finale contre l'Angleterre à Miami, le match le plus important disputé par la Norvège en Coupe du monde depuis le titre mondial remporté par son équipe féminine en 1995.

"Samedi après-midi et en début de soirée, de fortes averses localisées accompagnées d’orages sont attendues", a indiqué l’Institut météorologique norvégien dans une alerte de niveau jaune. "Par endroits, plus de 20 mm de pluie pourraient tomber en une heure."

"Il existe un risque d’accumulation d'eaux pluviales dans les zones densément peuplées ainsi que d’infiltrations dans les sous-sols. Des inondations localisées, des modifications du cours des ruisseaux et des rivières, des glissements de terrain et des crues soudaines sont également possibles dans les secteurs les plus touchés par les précipitations."

La pluie annoncée samedi mettra à l’épreuve le célèbre adage norvégien selon lequel "il n’existe pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements".

Les organisateurs des retransmissions en plein air ont toutefois une raison d’espérer : les précipitations devraient cesser vers 20 heures (18h00 GMT), alors que le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 23 heures.

(Reportage Philip O'Connor; version française Zakarya Meliani, édité par Sophie Louet)