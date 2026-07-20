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Football-Championne du monde, la Roja communie avec la foule dans les rues de Madrid
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 22:52

La Roja a célébré lundi dans les rues de Madrid son deuxième sacre mondial à bord d’un bus à impériale sur lequel on pouvait lire "Kings of the World" ("Rois du monde"), orné de deux grandes étoiles symbolisant les deux titres remportés par la sélection espagnole.

Près de deux millions de personnes, selon les estimations des autorités, se sont rassemblées dans la capitale espagnole pour saluer les joueurs et célébrer la victoire de l’Espagne face à l’Argentine (1-0) en finale de la Coupe du monde dimanche dans le New Jersey. Beaucoup portaient le maillot de la sélection et agitaient des drapeaux rouges et jaunes.

"On est tous enthousiasmés à l’idée de voir se réaliser le rêve de devenir champions du monde", a déclaré Fran Carratala, 34 ans, venu spécialement de Catalogne pour assister au défilé des joueurs dans les rues de Madrid.

Daniel Gaona, un Espagnol de 44 ans installé en Estonie, avait lui aussi fait le déplacement pour suivre la finale dimanche depuis Madrid.

"Tout le monde était en délire. L’ambiance était formidable. Les gens étaient très heureux. Il n’y a eu aucun problème, seulement beaucoup de joie", a-t-il déclaré alors qu’il attendait le passage du bus des champions. "C’est quelque chose qu’il faut vivre sur place."

À bord du bus, les joueurs espagnols, vêtus pour la plupart de tee-shirts portant l’inscription "We are champions" ("Nous sommes champions"), tandis que certains avaient choisi de célébrer torse nu, ont multiplié les saluts à la foule et lancé plusieurs ballons en direction des supporters.

Certains joueurs, comme l’attaquant Borja Iglesias, ont même pris place derrière une platine de DJ installée sur le toit du bus. Une autre banderole affichait le slogan "Stars shine together" ("Les étoiles brillent ensemble").

Avant le défilé, les joueurs avaient été reçus par le roi Felipe VI et le Premier ministre Pedro Sánchez, tous deux présents à la finale dimanche.

"Je tiens à remercier chaleureusement le staff et les joueurs pour votre football, vos efforts et cette victoire", leur a déclaré Pedro Sánchez.

Le chef du gouvernement espagnol a ajouté qu’il rêvait déjà d’un troisième titre mondial pour l’Espagne lors de la prochaine Coupe du monde en 2030, organisée conjointement par l’Espagne, le Portugal et le Maroc.

(Reportage Natasa Bansagi, Pablo Menendez, Emma Pinedo et Joan Faus; version française Zakarya Meliani)

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