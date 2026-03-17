Et si Saint-Étienne devait sa finale en 1976 à l'individualisme de Blokhine ?

Pas d’IA à l’époque, la révolution se nommait Valery Lobanovski. Aux manettes du Dynamo Kiev et de l’équipe nationale d’URSS de 1973 à 1990 , il est celui qui a immiscé les chiffres dans un football qui se voulait peu calculé à l’aide du mathématicien Anatoliy Zelentsov. Et pourtant, Lobanovski n’avait rien vu venir à Saint-Étienne en Coupe des clubs champions européens, cette soirée du 17 mars 1976…

Leonid Buriak , figure majeure du Dynamo Kiev dans les année 1970 et 1980, témoigne pour L’Équipe : « Lobanovski avait préparé ce match comme d’habitude. D’abord avec des entretiens individuels et puis, ensuite, avec une préparation tactique. Il récupérait en Hongrie des vidéos des équipes occidentales. Il était aussi le premier à utiliser des statistiques. Il nous a donné plein de données sur Saint-Étienne avant le match. Blokhine ne les lisait pas trop. Il n’était pas très statistiques ! » …

SW pour SOFOOT.com