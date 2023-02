Fonds obligataires : L’opportunité des fonds à échéance fixe

L’opportunité des fonds à échéance fixe

Quels sont les avantages des fonds à échéance fixe ?

Les fonds à échéance fixe combinent les principales caractéristiques d'une obligation avec celles d'un investissement dans un fonds qui permet une grande diversification du portefeuille, une analyse fondamentale du crédit ainsi qu'un suivi permanent des obligations au cours de la vie du fonds. Compte tenu de la hausse significative des taux d'intérêt et du niveau élevé des spreads de taux, nous pensons que le moment était bien choisi pour proposer ce type de fonds à nos clients. Ils présentent notamment un risque de perte en capital et un risque de crédit.

Les fonds à échéance sont un pilier de notre offre de produits depuis de nombreuses années. Le premier fonds a été lancé en 2009. Depuis, 12 fonds à échéance se sont succédé, avec l'objectif de toujours avoir une solution à échéance fixe disponible pour nos clients. ODDO BHF Global Target 2026, le fonds précédent, a été lancé en septembre 2019. Si l'univers d'investissement et l'approche d'investissement sont très similaires avec le dernier lancé ODDO BHF Global Target 2028, la principale différence avec le fonds actuel est que son échéance est plus courte.

Quel est le profil d'un fonds à échéance au fil du temps ?

Une des caractéristiques d'un fonds à échéance fixe est qu'il devient plus défensif au fil du temps en raison de la diminution du risque de défaut, du risque de taux d'intérêt et de la volatilité à mesure que les obligations du portefeuille approchent de leur échéance sans pour autant constituer une promesse de rendement. Ce n'est généralement pas le cas des fonds obligataires traditionnels où le gestionnaire de portefeuille réinvestit les obligations arrivant à échéance dans des titres à plus longue échéance afin de maintenir la duration du portefeuille.

Nous suivons dans la gestion de nos fonds une approche de gestion dite "buy-and-maintain", ce qui signifie que nous cherchons à gérer les risques de manière très active après avoir constitué le portefeuille initial. Cela signifie également qu'il y a un suivi permanent des obligations détenues en portefeuille. Dans le cas d'une probabilité accrue de défaut, nous appliquons une discipline de vente rigoureuse et devons ensuite réinvestir sur le marché primaire ou secondaire. C'est également le cas pour le réinvestissement des obligations appelées ou arrivées à échéance. Ainsi la structure du portefeuille n'est pas statique et peut évoluer dans le temps.

Comment le portefeuille est-il investi ?

Nous investissons dans un portefeuille diversifié d'obligations mondiales spéculatives à haut rendement. Mais dans un environnement économique difficile, nous pensons qu'il est important de rester prudent et de se concentrer sur les entreprises dont les modèles économiques sont les moins sensibles au cycle économique, par exemple les télécommunications et la santé. D'autre part, le secteur de la vente au détail, en raison du faible moral des consommateurs et de la récession probable, ainsi que le secteur de l'immobilier, pourraient connaître, selon nous, des temps difficiles. Une large diversification et une sélection rigoureuse des obligations sur la base d'une analyse fondamentale du crédit permettent de répondre à ces enjeux.

Notre objectif est clairement d'éviter les défauts de paiement. Par conséquent, nous essayons d'identifier les émetteurs dont le flux de trésorerie est stable et qui génèrent un flux de trésorerie disponible positif, ainsi que les émetteurs qui devraient conserver une liquidité suffisante jusqu'à l'échéance, selon nos analyses. Cependant, grâce à l'approche de gestion que nous suivons, nous pouvons aussi prendre des bénéfices sur certaines positions en cas d'amélioration de la notation.

2028, pourquoi une échéance plutôt longue ?

L'échéance maximale des obligations détenues en portefeuille, fixée au 1er juillet 2029, nous permet de participer activement au marché primaire où l'échéance des obligations nouvellement émises est généralement de 5 ans ou plus. L'échéance relativement longue peut également être potentiellement attrayante pour les investisseurs ayant une tolérance au risque élevée qui s'attendent à une consolidation des taux ou des spreads au cours des mois ou années à venir. Pour les investisseurs qui préfèrent des échéances plus courtes, nous offrons différentes alternatives.

Où positionner ce fonds dans une allocation d'actifs équilibrée ?

Même si le niveau de risque est globalement plus élevé pour ce type d'obligations, les obligations spéculatives à haut rendement présentent une corrélation relativement faible avec d'autres segments du marché obligataire mais aussi par rapport aux marchés d'actions. Par conséquent, intégrer ces obligations à une allocation d'actifs équilibrée peut améliorer potentiellement la diversification et réduire le risque global d'un portefeuille diversifié équilibré.

A qui se destine ce fonds ? Pourquoi ?

Le fonds s'adresse aussi bien aux investisseurs institutionnels qu'aux particuliers ayant une tolérance au risque appropriée et qui recherchent des solutions d'investissement offrant un potentiel de revenu et de gain élevés, avec un risque de perte en capital et de défaut.

Pour plus de détails, l'investisseur doit prendre connaissance du prospectus de l'OPC pour une présentation exacte des risques encourus.

Le fonds ODDO BHF Global Target 2028 est ouvert aux souscriptions jusqu'à la fin du mois de décembre 2023. Après cette date, aucun nouvel investissement ne sera accepté. L'échéance finale du fonds est fixée au 31 décembre 2028.