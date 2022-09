Fonds : les actions et la dette d’Etat concentrent la collecte hebdomadaire

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs boudent toujours les fonds obligataires, à l'exception de la dette souveraine. La classe d'actifs a enregistré une décollecte de 2,8 milliards de dollars (2,8 milliards d'euros) entre le 8 et le 14 septembre, selon le «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Dans cet univers, seuls les fonds d'obligations souveraines ont maintenu la tête hors de l'eau, avec une collecte nette de 3,2 milliards, malgré 0,9 milliard de retraits sur la dette indexée à l'inflation. Les investisseurs ont également boudé les fonds monétaires, avec 4,1 milliards de dollars de retraits nets, et les fonds or, -0,6 milliard. Les fonds actions ont, eux, reçu 6,2 milliards de dollars.

La décollecte des différents univers obligataires reste mesurée. Les fonds de dettes d'entreprises «investment grade» ont rendu 1,3 milliard de dollars, et ceux de «high yield» 0,6 milliard. La dette émergente a été la plus pénalisée, avec -1,6 milliard.

Sur les actions, les flux se sont majoritairement orientés vers les fonds couvrant les titres américains (+10,5 milliards de dollars). Les investisseurs ont notamment privilégié les fonds de petites et moyennes capitalisations (+4,4 milliards de dollars chacun), et de style value (+3 milliards). La décollecte a touché en premier lieu certains fonds sectoriels, comme les financières (-1 milliard) et les matériaux (-1,8 milliard). Dans le reste du monde, les fonds couvrant les actions japonaises et ceux sur les actions émergentes ont chacun collecté 0,2 milliard de dollars. Les fonds d'actions européennes ont, eux, rendu 2,3 milliards.