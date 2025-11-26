 Aller au contenu principal
FONCIERE VOLTA : Résultats semestriels 2025
information fournie par Actusnews 26/11/2025 à 20:00

Résultats semestriels 2025

Paris, le 26 novembre 2025. Foncière Volta, société foncière cotée sur le compartiment C d'Euronext à Paris, présente ses résultats semestriels 2025 [1] arrêtés par le Conseil d'Administration sous la présidence de Monsieur Jean-Daniel Cohen.

Valeur du patrimoine

Au cours du 1 er semestre 2025, Foncière Volta a cédé un actif parisien pour un montant de 10,6 M€ et poursuivi les travaux de restructuration d'un autre actif parisien, contribuant à l'accroissement de sa valeur. Pour rappel, l'objectif sur cet actif est d'obtenir différents labels qualitatifs et environnementaux. La mise à disposition anticipée du plateau est prévue à la fin du premier trimestre 2026 et la fin du chantier global au quatrième trimestre 2026. Les perspectives de relocation sont favorables au regard des premières offres reçues.

Ainsi, au 30 juin 2025, la valeur des immeubles de placement, hors activité de Promotion, ressort à 124,2 M€ contre 128,9 M€ à fin 2024. A périmètre constant, la valeur des immeubles a progressé de 5,9 M€.

La valeur des actifs de Promotion, intégrant les actifs acquis en marchand de biens, progresse légèrement, à 32,5 M€ contre 31,8 M€ fin 2024, de sorte que la valeur totale dans les comptes consolidés du patrimoine immobilier de Foncière VOLTA s'élève à 156,7 M€ à fin juin 2025 contre 160,7 M€ au 31 décembre 2024.

Grâce au résultat semestriel (cf. infra), l'Actif Net Réévalué de liquidation ressort à 12,96 € par action contre 12,61 € par action à fin 2024.

L'endettement [2] diminue en montant (54,4 M€ contre 58,3 M€ fin 2024) et en ratio LTV [3] (43,84% contre 45,21% à fin 2024). Au cours du 1 er semestre 2025, le Groupe a validé une prorogation (mai à juillet puis décembre 2025) sur deux crédits arrivant à terme et travaille d'ores et déjà à leurs refinancements.

Analyse des résultats

Données consolidées (en k€) S1 2024 S1 2025
Revenus locatifs 4 611 4 733
Variation de valeur des immeubles -973 5 137
Autres produits et charges opérationnels -281 -1 235
Résultat opérationnel 1 193 6 080
Résultat mis en équivalence 1 548 1 132
Coût de l'endettement financier -2 372 -2 048
Autres produits et charges financières 1 153 190
Charge d'impôts -112 -1 868
Résultat de l'ensemble consolidé 1 411 3 486
Résultat net, part du Groupe 1 411 3 486

Foncière Volta a vu son résultat opérationnel passer de 1,2 M€ au 1 er semestre 2024 à 6,1 M€ au 1 er semestre 2025 et son résultat net, part du Groupe, passer de 1,4 M€ à 3,5 M€, grâce principalement à la plus-value réalisée sur l'actif cédé au cours du 1 er semestre 2025.

Perspectives

Foncière Volta a finalisé, en juillet 2025, l'acquisition d'un actif situé en Ile-de-France pour un montant de 6,9 M€ financé en crédit-bail. Dans le même temps, Le Groupe continue à travailler à l'amélioration de la qualité et de la rentabilité de son patrimoine. A ce titre, l'arrivée d'un nouveau locataire sur un site en Ile-de-France a été finalisée durant l'été 2025, permettant une amélioration du rendement de l'actif.

ACTUS finance & communication
Jérôme FABREGUETTES LEIB
Relations Actionnaires / Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 78
foncierevolta@actus.fr

[1] Le rapport financier semestriel est mis à la disposition du public et déposé sur le site de l'Autorité des marchés financiers simultanément à la diffusion de ce communiqué.

[2] Hors comptes courants et endettement de promotion immobilière

[3] Calculé sur le patrimoine immobilier, y compris l'immeuble destiné à la vente


Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95302-fonciere_volta_rs_2025_vfr.pdf

Valeurs associées

FONCIERE VOLTA
9,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
