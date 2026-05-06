FONCIERE VOLTA : Hommage à Pierre-François Veil, Administrateur indépendant de Foncière Volta

Paris, le 6 mai 2026

C'est avec une profonde tristesse que le Conseil d'administration et l'ensemble des équipes de Foncière Volta ont appris le décès soudain de Pierre-François Veil, ce 6 mai 2026.

Fils de Simone et Antoine Veil, avocat au Barreau de Paris depuis 1979, Pierre-François était un homme d'une rare densité. Sa vie entière fut traversée par une même exigence : celle de mettre ses talents au service de causes qui dépassent l'individu. Président du Comité français pour Yad Vashem pendant de nombreuses années, puis élu à l'unanimité à la présidence de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah en juillet 2023, succédant à David de Rothschild, il avait fait de la transmission de la mémoire et de la lutte contre l'antisémitisme le cœur de son engagement citoyen — convaincu que l'éducation et la connaissance de l'Histoire constituaient les remparts les plus solides contre la haine et l'oubli.

Au sein du Conseil d'administration de Foncière Volta, dont il était administrateur indépendant depuis plus de quinze ans, Pierre-François apportait ce que peu savent offrir : le recul de celui qui a traversé de grandes choses, la rigueur de l'avocat, et la chaleur de l'homme engagé. Ses interventions étaient rares et pesées — et c'est notamment pour cela qu'elles comptaient tant. Nous garderons de lui l'image d'un homme de conviction, qui ne séparait jamais son rôle d'administrateur de ses valeurs profondes.

Au nom du Conseil d'administration et de l'ensemble des collaborateurs de Foncière Volta, nous adressons à son épouse, à ses enfants, à son frère Jean Veil et à toute sa famille nos plus sincères et affectueuses condoléances.

Sa mémoire nous accompagnera.

Jean-Daniel Cohen

Président du Conseil d'Administration

Foncière Volta