FONCIERE VOLTA : Foncière Volta acquiert l'immeuble " Marco Polo " à Clichy

Un immeuble de bureaux d'environ 7 890 m² de surface utile aux portes de Paris,

acquis à des conditions particulièrement attractives

Paris, le 31 aout 2026 – 18h00

Foncière Volta, foncière cotée sur Euronext Paris, annonce avoir réalisé l'acquisition de l'immeuble « Marco Polo » , situé 45 rue Madame de Sanzillon et 1 rue Mozart à Clichy (Hauts-de-Seine), auprès d'investisseurs institutionnels. L'opération a été réalisée aux côtés du groupe Distrimo, au travers d'une société commune détenue à parité (50/50) et gérée par Foncière Volta.

Développant plus de 8 100m² de surfaces utiles sur sept niveaux (dont 191m² de terrasse privative), l'immeuble, livré en 2005 au cœur de la ZAC des Terrains Citroën, offre des plateaux de bureaux efficients et un restaurant interentreprises. Il bénéficie d'une desserte exceptionnelle, au pied de la ligne 14 du métro – qui place Saint-Lazare et le cœur de Paris à quelques minutes – ainsi que de la ligne 13 et du RER C, dans un secteur des bords de Seine en pleine transformation, aux portes de Paris.

L'acquisition a été conclue sur la base d'un prix de 17,5 M€ hors droits, soit environ 2 200 € par m², un niveau de valorisation particulièrement attractif pour un actif de cette qualité en première couronne parisienne, qui offre aux acquéreurs un important potentiel de création de valeur.

L'opération est financée au moyen d'un crédit-bail immobilier consenti par Arkea Banque Entreprises & Institutionnels .

« Cette acquisition illustre parfaitement notre discipline d'investissement : un actif de qualité, idéalement desservi aux portes de Paris, acquis à des conditions particulièrement attractives. Le Marco Polo offre à Foncière Volta et à son partenaire un réel potentiel de création de valeur dans un secteur en pleine mutation », déclare Laurent Diernaz, Directeur Général de Foncière Volta.

À propos de Foncière Volta

Foncière Volta est une société foncière cotée sur Euronext Paris (compartiment C). Elle détient, acquiert et développe des actifs immobiliers diversifiés – bureaux, commerces, logements et hôtels – principalement en Île-de-France et dans les Outre-mer en vue de leur location et de leur valorisation.

ISIN : FR0000053944 – Mnémonique : SPEL www.foncierevolta.com

Contacts

Foncière Volta – Laurent Diernaz, Directeur Général