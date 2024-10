Foncière Magellan : Louis Dartiguenave nommé directeur des Investissements

(AOF) - Foncière Magellan annonce la nomination de Louis Dartiguenave au poste de directeur des Investissements. Il sera notamment en charge des acquisitions en France et en Europe pour les différents véhicules de la foncière et rendra compte à François Grandvoinnet, directeur général de Magellim REIM. Depuis janvier 2022, il était directeur au sein de l’équipe Investissement d’Hines France après avoir participé à la création d’Hines Nordics en étant notamment responsable des acquisitions de la nouvelle structure de décembre 2015 à décembre 2021.

Il dispose d'une expérience approfondie dans le domaine de l'investissement immobilier, en France et en Europe, aussi bien sur des stratégies core que value added, notamment dans les secteurs du bureau, de la logistique, du commerce, des résidences étudiantes, et de l'hospitality.