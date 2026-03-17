Foncière Logement nomme Emmanuelle Combes directrice des investissements immobiliers

L’association Foncière Logement annonce la nomination d’Emmanuelle Combes en qualité de directrice des investissements immobilier. Elle succédera à Jean-Yves Maurice qui quittera ses fonctions en juillet 2026, après avoir occupé ce poste depuis la création de Foncière Logement en 2002.

Juriste de formation, Emmanuelle Combes dispose de 22 ans d’expérience dans le logement et l’immobilier, dont plus de treize années à des postes de direction. Elle a exercé des responsabilités au sein notamment de LOGIDEV (Action Logement/RATP), Espaces Ferroviaires, La Poste Immobilier et In’li, et possède une expertise en développement immobilier, montage d’opérations immobilières et pilotage de projets en volume.

Mission d’intérêt général

Depuis plus de 20 ans, l’Association Foncière Logement constitue un patrimoine immobilier destiné à loger les salariés du secteur privé. Ce patrimoine, qui représente aujourd’hui plus de 36.000 logements, contribuera à terme au financement de la retraite complémentaire des salariés du secteur privé par transmission à titre gratuit de la pleine propriété au régime Agirc-Arrco en 2047. « La PEEC - (Participation des Employeurs à l’Effort de Construction, ex-1?% logement) - versée par les entreprises et les loyers, versés par les salariés, permettent à ces derniers d’accéder à un logement aujourd’hui, tout en contribuant à la constitution d’un patrimoine pour le régime Agirc Arrco. C’est un investissement à double dividende et une contribution directe au lien social », relève dans un communiqué Diane Milleron-Deperrois, présidente de l’Agirc-Arrco.

En 2017, Foncière Logement a opéré la première étape du transfert de son patrimoine à l’Agirc-Arrco, en lui transmettant la nue-propriété de 30.212 logements. Il était alors évalué (en pleine propriété) à 6,2 milliards d’euros. Sa valeur globale (qui reviendra en pleine propriété au régime Agirc-Arrco en 2047) est évaluée aujourd’hui à près de 8,8 milliards d’euros, une valeur en progression de 42?% depuis 2017.

Valérie Riochet