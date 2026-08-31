Foncière Inea sécurise son financement avec près de 160 millions d'euros de nouvelles lignes bancaires

Foncière Inea a profité de la fin du mois de juillet pour sécuriser son profil de financement. La foncière spécialisée dans l'immobilier tertiaire en régions a refinancé par anticipation ses principales échéances de dette de 2026 et 2027, pour un montant proche de 160 millions d'euros, soit environ un quart de son endettement.

L'opération repose sur trois nouveaux financements bancaires. Inea a d'abord souscrit, le 23 juillet, un prêt hypothécaire de 40 millions auprès de Bpifrance, d'une maturité de sept ans.

Une semaine plus tard, la société a conclu un Sustainability Linked Loan (SLL) de 48 millions, arrangé par Société Générale et la Banque Européenne du Crédit Mutuel, remboursable in fine au terme de cinq ans. Enfin, le 31 juillet, un troisième financement de 70 millions a été mis en place auprès d'un pool de cinq prêteurs emmené par LCL, pour une durée pouvant atteindre sept ans grâce à deux options de prorogation.

Ces ressources ont principalement permis de rembourser par anticipation un crédit de 38 millions qui devait arriver à échéance en octobre 2026 ainsi qu'un SLL de 105 millions dont la maturité était fixée à juillet 2027.

L'opération ne modifie donc pas le niveau d'endettement d'Inea, qui reste à 602 millions, mais améliore sensiblement son échéancier. La maturité moyenne de la dette atteint désormais 4 ans, contre seulement 2,6 ans à fin juin.

Autre élément favorable, la foncière indique avoir obtenu des spreads comparables à ceux des financements remplacés, pourtant négociés en 2019 et 2020 dans un environnement de taux nettement différent. Le recours partiel à de la dette à taux fixe permet également de porter la proportion de dette sécurisée contre le risque de taux à 67%, contre 60% auparavant.

Inea, qui publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2026 le 14 octobre prochain, poursuit parallèlement le verdissement de son financement. Les deux nouveaux SLL sont associés à des objectifs ESG portant notamment sur le déploiement de centrales photovoltaïques et sur la protection de la biodiversité. Au total, 85% de la dette du groupe est désormais qualifiée de "green", avec des mécanismes permettant de réduire les marges financières en cas d'atteinte des objectifs fixés.