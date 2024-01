FOCUS-Walmart et Adidas à bord, le voyage d'un navire pour éviter la mer Rouge

Lorsque le Maersk Tanjong a quitté la Thaïlande le 2 décembre, en direction du canal de Suez pour atteindre la côte est des États-Unis, il transportait des marchandises pour des détaillants et des marques de vêtements tels que Walmart WMT.N , H&M HMb.ST , Adidas ADSGn.DE et ASOS ASOS.l , selon les données d'importation et d'expédition. Le 17 décembre, il s'est tourné vers le sud pour contourner le Cap de Bonne Espérance en Afrique, après que Maersk MAERSKb.CO a interrompu l'envoi de navires vers le Suez via la mer Rouge, où les attaques des Houthis contre le transport maritime ont provoqué des retards, des coûts et des incertitudes sur les marchés mondiaux de la consommation et de la vente au détail. Le détournement a ajouté des milliers de kilomètres et cinq jours au voyage du Tanjong vers Norfolk, en Virginie. La boucle autour de l'Afrique ajoute environ 1 million de dollars en carburant supplémentaire à un voyage vers l'Europe du Nord, selon les données de LSEG. Le Tanjong et trois autres porte-conteneurs détournés transportaient des cargaisons allant de crevettes crues à des baskets haut de gamme et des tubes en plastique. Reuters a pu établir le contenu des conteneurs en croisant les données d'importation américaines fournies par Panjiva, de S&P Global Market Intelligence, avec une liste de navires déroutés fournie par la plateforme de suivi ShipsGo. Ce rapport donne un ENQUÊTE de la diversité des produits transportés dans certains des centaines de milliers de conteneurs sur plus de 500 navires pris dans une crise qui ne semble pas près de s'apaiser. . Les militants Houthi soutenus par l'Iran, qui contrôlent une grande partie du Yémen, ont lancé vague après vague des drones et des missiles explosifs sur des navires commerciaux occidentaux dans la mer Rouge depuis le 19 novembre, dans ce qu'ils disent être une protestation contre les opérations militaires d'Israël à Gaza . Ces attaques font suite à une série de coups portés à l'idée d'un commerce mondial sans faille, notamment la montée du protectionnisme, la pandémie de COVID et la sécheresse due au climat qui affecte le canal de Panama . Cette dernière perturbation pourrait accélérer le passage à des chaînes d'approvisionnement plus courtes , souvent appelées "nearshoring", ont déclaré à Reuters cinq cadres et consultants de l'industrie. Face à la perspective d'une crise de plusieurs mois, certaines entreprises combinent déjà les transports aériens, ferroviaires et maritimes, commandent leurs marchandises plus tôt et utilisent des usines plus proches de leur domicile, ont déclaré les cinq sources. Deux experts en transport maritime ont déclaré que de tels changements pourraient avoir un effet d'entraînement à long terme sur la volonté des entreprises de s'appuyer sur le canal de Suez, vieux de 154 ans, qui a subi un blocage total en 2021 et dont Maersk a estimé qu'il coûtait 9 milliards de dollars par jour en pertes commerciales. Walmart WMT.N , le plus grand distributeur au monde, qui avait des produits, y compris des vêtements, sur le Tanjong, a déclaré à Reuters qu'il ajustait sa chaîne d'approvisionnement "pour aider à gérer les récents changements dans les itinéraires de navigation" et qu'il se concentrait sur le "maintien de la disponibilité des stocks" Elle a refusé de fournir des détails sur ces ajustements. Même avant les attaques des Houthis, le distributeur de mode en ligne ASOS s'approvisionnait depuis un an en Grande-Bretagne et au Maroc pour réduire les délais de transport, a déclaré la société en réponse à des questions sur l'impact des retards. Elle a ajouté que les centaines d'articles ASOS en provenance d'Asie sur le Tanjong n'incluaient probablement pas les articles "tendance" les plus urgents. L'allongement des délais de livraison pourrait être pris en compte dans les décisions d'achat d'ASOS à plus long terme, si les attaques persistent, a déclaré la société. Au 17 janvier, Maersk et d'autres compagnies maritimes avaient détourné au moins 523 porte-conteneurs de la mer Rouge, selon les données de ShipsGo, tandis que les données de LSEG font état d'une baisse de près de 60 % du trafic de conteneurs dans cette voie d'eau. Dans certains cas, les retards s'étendent sur plus de sept semaines. L'industrie de l'habillement, qui évolue rapidement et dont les marges sont faibles, est particulièrement exposée aux retards de la mer Rouge, car les collections de printemps doivent être dans les entrepôts à cette époque de l'année, et les vêtements d'été devraient suivre peu de temps après. Peter Sand, analyste en chef chez Xeneta, plateforme de comparaison des taux de fret aérien et maritime, a déclaré qu'en réponse à la crise, les entreprises de l'habillement transportaient de plus en plus de cargaisons sensibles au temps, comme les collections de mode de printemps, par voie aérienne plutôt que par voie maritime jusqu'à leur destination finale. En réponse aux questions concernant le Tanjong et d'autres navires, Maersk a déclaré qu'elle était "en dialogue étroit avec ses clients concernant la situation en mer Rouge" Le distributeur suédois de mode rapide H&M, qui expédie des vêtements sur le Tanjong, a déclaré qu'il ne prévoyait toujours pas de "perturbations significatives" dans sa chaîne d'approvisionnement, mais qu'il "suivait la situation de près" L'entreprise a déjà déclaré qu'elle renforçait le rôle du nearshoring "pour être plus proche du client" Adidas s'est refusé à tout commentaire. 50 JOURS DE RETARD En accostant à Norfolk, en Virginie, le 19 janvier, le Tanjong a subi un retard de cinq jours relativement court. Certains porte-conteneurs, dont les Londrina et San Clemente de Maersk, ont commencé leur voyage en novembre et ne devraient pas accoster à leur destination finale avant la mi-février, après des retards de plus de 50 jours, selon les données de ShipsGo. "Les pertes pour le commerce de détail varieront selon les secteurs", a déclaré Chris Rogers, qui dirige l'équipe de recherche sur la chaîne d'approvisionnement au sein de S&P Global. Il a indiqué que la détérioration des denrées alimentaires était un problème, ainsi que les produits saisonniers. Lars Jensen, directeur général de la société de conseil en transport maritime Vespucci Maritime, a déclaré que les expéditions de la Saint-Valentin qui arriveraient après le 14 février rendraient "certaines marchandises presque sans valeur" Le fabricant de jeans Levi Strauss a déclaré la semaine dernière, lors d'une conférence téléphonique, que ses équipes opérationnelles, commerciales et financières "travaillaient jour et nuit" et qu'il constatait une augmentation de 10 à 14 jours des délais d'acheminement. L'entreprise a réacheminé certains produits de la côte ouest des États-Unis vers la côte est. "Si la crise actuelle se poursuit au cours du second semestre de l'année, il y a un risque pour (), a déclaré Harmit Singh, directeur financier de Levi's, même s'il a ajouté qu'environ 70 % du fret maritime de Levi's faisait l'objet de contrats de trois ans, le reste étant couvert par des contrats d'un an qui le protégeaient contre les hausses de prix. Les tarifs des conteneurs pour les principaux itinéraires commerciaux mondiaux ont grimpé en janvier, selon les responsables de l'industrie du transport maritime et les sociétés de données. Les taux de fret maritime devraient encore augmenter début février, selon les données publiées la semaine dernière par la plateforme d'analyse comparative des taux Xeneta. La plus forte augmentation des taux moyens à court terme concerne le transport de l'Extrême-Orient vers la côte Est des États-Unis, qui coûtera d'ici le 2 février jusqu'à 6 119 dollars par unité équivalente de 40 pieds (FEU), une mesure pour les conteneurs d'expédition, d'après les données de Xeneta. Il s'agit d'une augmentation de 146 % depuis la mi-décembre. Une source industrielle qui a refusé d'être nommée en raison de la sensibilité de la question a déclaré qu'il faudrait des mois pour nettoyer après la fin de la crise de la mer Rouge, et a prédit des effets d'entraînement, y compris la hausse des prix pour le fret aérien et ferroviaire. La source a déclaré que les petites entreprises de vente au détail et de biens de consommation sous-estimaient l'impact des attaques de la mer Rouge et opéraient avec une attitude d'attente, alors que seules les plus grandes entreprises élaboraient des plans d'urgence. "Les détaillants devront déployer des changements tactiques - tels que des expéditions plus précoces ou l'utilisation d'itinéraires alternatifs comme le rail ou le camionnage - si les perturbations se poursuivent jusqu'au milieu de l'année", a déclaré M. Rogers de S&P Global. "C'est une question de temps Une source au sein d'une entreprise qui importe des ingrédients et des matières premières a déclaré qu'une "multitude" de produits avaient été touchés, mais que les perturbations globales pour l'entreprise avaient été limitées jusqu'à présent. ARRAYAGE DE MARCHANDISES Outre des vêtements de sport, le Tanjong transportait des outils pour Black & Decker SWK.N , des biberons et des draps en coton égyptien. Les cargaisons des trois autres navires, le Basle Express, l'APL Le Havre et le MOL Courage, qui ont tous subi des retards d'un peu moins d'une semaine, comprenaient des réfrigérateurs LG, des parfums Givaudan GIVN.S , des produits cosmétiques Estee Lauder EL.N . Estee Lauder EL.N , LG et Black & Decker n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Selon les données, Estee Lauder expédiait des cosmétiques, des composants, des emballages et des bouteilles, tandis que le fabricant coréen Hyundai Electric importait des transformateurs et que Samsung transportait des pièces de réfrigérateur. Hyundai Electric et Samsung n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Procter & Gamble PG.N avait à bord des navires des matières premières telles que le polyacrylate de sodium, des tubes en plastique et des produits de rasage Braun. P&G s'est refusé à tout commentaire. Givaudan, la plus grande société de parfums et d'arômes au monde, qui vend des matières premières à tous les grands fabricants de produits alimentaires et de biens de consommation dans le monde, a chargé près de 28 000 kilos de produits sur l'APL Le Havre. Le navire a accosté sur la côte est des États-Unis le 15 décembre, après un voyage retardé autour de l'Afrique, selon les données de ShipsGo et ImportYeti. Givaudan a déclaré que les perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement étaient "préoccupantes", mais qu'elle avait mis en place des plans de continuité des activités pour ses opérations mondiales. Elle n'a pas abordé directement l'impact des attaques de la mer Rouge sur ses activités.