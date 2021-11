Focus sur les titres solidaires en portefeuille

Titres solidaires

A fin octobre, quatre titres composent la poche solidaire de Covéa Actions Solidaires. Quels sont-ils et quelles sont leurs missions principales ?

- France Active est une association qui aide à l'insertion économique, à la construction de structures et qui accompagne à la réinsertion. Pionnier de la finance solidaire, France Active propulse chaque année plus de 7 500 entrepreneurs pour lesquels elle mobilise plus de 300 millions d'euros, favorisant ainsi la création ou la sauvegarde de plus de 40 000 emplois*.

Implantée dans toute la France, France Active a un rayonnement national.

- SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement) est une entreprise solidaire d'utilité sociale dont la mission est de contribuer à la promotion d'une économie plus inclusive, qui donne sa chance aux populations défavorisées dans les pays du Sud et de l'Est. La SIDI mobilise depuis plus de trente ans des institutionnels et des particuliers lui donnant les moyens financiers de son action sans attendre d'abord un retour financier, mais plutôt un retour humain, social et environnemental. Sa mission d'accompagnement technique est financée grâce au partage d'une partie des revenus des épargnants du fonds commun de placement « Faim & développement », tandis que ses actionnaires donnent à la SIDI les ressources nécessaires au financement des organisations partenaires. C'est cette Chaîne de Solidarité pour le Financement qui permet à la SIDI de s'engager durablement pour la pérennisation de ses partenaires, sans craindre de prendre des risques et d'innover.

La SIDI a une envergure internationale en focalisant ses actions sur des zones émergentes comme l'Afrique ou l'Asie (plus particulièrement le Cambodge)

- ADIE est une association dont le but est de financer, conseiller, accompagner et relancer les petits entrepreneurs en France dans la création et le développement de leur activité. Elle propose aux créateurs d'entreprise dont les projets n'ont pas accès au crédit bancaire des financements pouvant atteindre 10 000 euros, assortis de prêts d'honneur, primes ou avances remboursables de l'État ou des collectivités locales. Un accompagnement gratuit leur est également proposé pour assurer la pérennité de leur activité, avant, pendant et après la création de l'entreprise, sous la forme de formations collectives et d'un suivi personnalisé dans des domaines aussi variés que la gestion, les démarches administratives, le développement commercial, le conseil juridique ou la fiscalité.

L'ADIE possède 160 agences dans toute la France (dont les territoires d'outre-mer et la Corse). Son rayonnement national lui permet d'accompagner des entrepreneurs sur tous les territoires français.

- Depuis sa création en 1990, Autonomie & Solidarité lutte contre le chômage et l'exclusion en favorisant le retour à l'emploi, en aidant les projets de création, de développement et de reprise d'entreprises dans la région Hauts-de-France.

Autonomie et Solidarité a une dimension régionale et concentre ses actions sur la région des Hauts-de-France.

Sources : Covéa Finance, France Active https://www.franceactive.org/decouvrir-france-active/mouvement-entrepreneurs-engages , SIDI www.sidi.fr, ADIE www.adie.org, Autonomie et Solidarité www.autonomieetsolidarite.fr.

Tableau de la pondération des actifs solidaires non cotés – au 31/10/2021