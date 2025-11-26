Focus sur le marché automobile européen avec Baader Europe et Dataforce

(AOF) - Au lendemain de la publication par l’ACEA, l’Association des constructeurs européens d’automobiles, Baader Europe a fait la synthèse des principaux éléments dans une note. La principale information est que les immatriculations de voiture particulières ont progressé en octobre en Europe pour le quatrième mois consécutif. Au niveau des motorisations, cette progression a été soutenue par la croissance des véhicules électriques à batterie et hybrides rechargeables, tandis que les véhicules thermiques ont continué de reculer.

Les véhicules électriques à batterie, hybrides et hybrides rechargeables progressent, contrairement aux modèles thermiques

Dans le détail, les véhicules électriques à batterie ont connu une forte dynamique avec des immatriculations en hausse de 32,9% sur un an, à 225 399 unités, et une part de marché de 20,6% sur le Vieux-Continent. Selon Dataforce, Volkswagen a dominé les ventes avec le modèle Elroq de Skoda, suivi de la Renault 5 E-Tech. Tesla a vu sa part de marché reculer de près de 50% en passant de 16 à 8,7%. Baader Europe estime qu'avec l'élargissement des gammes à des prix plus accessibles, les nouveaux lancements et une intensification des promotions, la pénétration des véhicules électriques à batterie devrait poursuivre sa progression pour atteindre environ 20% de part de marché cette année, contre 18,3% actuellement.

En ce qui concerne les véhicules hybrides, leur part de marché s'est élevée à 34,2% sur le sol européen. Ils ont réussi à renforcer leur position de premier groupe motopropulseur en Europe, dépassant l'essence. Les véhicules hybrides rechargeables n'ont pas été en reste avec une forte hausse de leurs immatriculations de 40,2% le mois dernier, portant leur part de marché à 10,7%. Depuis le début de l'année, elles affichent une progression de 32,9%.

Enfin, le déclin du thermique se confirme avec une baisse des immatriculations de 14,9% sur un an pour l'essence, et de 22,2% pour le diesel. Leur part de marché combinée est tombée à 31,8%.

Le top 3 des modèles et des constructeurs

Selon Dataforce, le mois dernier, le modèle le plus vendu en Europe a été la Dacia Sandero, suivi du T-Roc de Volkswagen, avec 18 241 unités écoulées, et enfin de la Renault Clio avec 16 896 unités. Le Groupe Renault a donc réussi à placer deux véhicules dans le top 3. Ce dernier s'affiche à la troisième place des plus gros vendeurs en octobre avec une progression de ses immatriculations de 10,6% sur un an, à 113 448 unités, et une part de marché en progression à 10,4%. Dans le détail, les ventes de la marque au losange ont augmenté de 10,7%, celles de Dacia de 9% et celles d'Alpine de 219,4%.

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Stellantis avec des immatriculations en hausse de 4,6% sur un an en octobre pour un total de 157 350 unités. Le groupe a été porté par les ventes d'Alfa Romeo (+41,7%) et Citroën (+33,3%). En revanche, DS et Lancia, avec des replis respectifs de 25,6 et 25,7%, ont continuer de sous-performer.

Enfin, la première place européenne revient à Volkswagen, dont les immatriculations ont augmenté de 6,5%, à 308 508 unités. Au niveau des marques, Skoda (+9,5%), Volkswagen (+5,1%) et Audi (+5,9%) ont réussi à tirer leur épingle du jeu, alors que Porsche a subi le plus fort recul avec une baisse de 26,3% de ses immatriculations.

Et la Chine ?

En ce qui concerne les constructeurs chinois, selon Dataforce, ils ont poursuivi leur accélération en Europe en octobre avec des ventes qui ont doublé pour s'élever à 75 000 unités, et une part de marché de 6,8%, contre 3,3% un an plus tôt. Les marques MG (SAIC) (+35%, à 23 896 unités), BYD (+208%, à 17 514 unités) et Chery (+348%, à 13 741 unités), ont représenté à elles seules plus de 80% du volume des marques de l'Empire du Milieu. Depuis le début de l'année, les ventes des marques chinoises ont connu un bond de 93%, à 621 920 unités.