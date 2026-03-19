 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

FOCUS SUR LA CHINE: L‘opportunité que les investisseurs européens ne peuvent plus ignorer
information fournie par ODDO BHF AM 19/03/2026 à 17:17

Oddo BHF AM

Oddo BHF AM

Après trois années de marché baissier, la Chine est, selon nous, redevenue intéressante pour les investisseurs. Le tournant s‘est produit fin septembre 2024, lorsque Pékin a lancé un plan de relance massif, monétaire, fiscal et réglementaire, avec un accent sur le marché des actions. Et en 2025, le marché boursier chinois a enregistré une performance d'environ 28 % en monnaie locale et 13 % en euros à la fin décembre (source : indice MSCI China All shares).

Consultez l'intégralité de l'article dans le PDF ci-dessous :

Valeurs associées

Oddo BHF China Equity Stars CI-EUR
1 174,79 EUR OPCVM +0,44%
Oddo BHF China Equity Stars CN-EUR
116,88 EUR OPCVM +0,42%
Oddo BHF China Equity Stars CR-EUR
117,47 EUR OPCVM +0,41%
Oddo BHF China Equity Stars CRw-EUR
116,66 EUR OPCVM +0,41%
Oddo BHF China Equity Stars GC-EUR
118,18 EUR OPCVM +0,42%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank