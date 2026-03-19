FOCUS SUR LA CHINE: L‘opportunité que les investisseurs européens ne peuvent plus ignorer

Oddo BHF AM

Après trois années de marché baissier, la Chine est, selon nous, redevenue intéressante pour les investisseurs. Le tournant s‘est produit fin septembre 2024, lorsque Pékin a lancé un plan de relance massif, monétaire, fiscal et réglementaire, avec un accent sur le marché des actions. Et en 2025, le marché boursier chinois a enregistré une performance d'environ 28 % en monnaie locale et 13 % en euros à la fin décembre (source : indice MSCI China All shares).

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