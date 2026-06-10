Focus Entertainment signe un partenariat d'édition avec Day 4 Night Studios

Focus Entertainment Publishing, filiale de PULLUP Entertainment, a annoncé un accord d'édition mondial avec le studio indépendant Day 4 Night Studios pour Bradley the Badger, un jeu d'action-aventure à tonalité satirique.

Présenté lors des Game Awards 2025, le titre a rapidement suscité l'intérêt des joueurs et de l'industrie. Selon l'éditeur, il s'est hissé parmi les dix jeux les plus ajoutés aux listes de souhaits sur Steam (une plateforme de distribution de contenu en ligne) une semaine après son annonce.

Le projet est dirigé par Christian Cantamessa et Davide Soliani, deux figures reconnues du secteur. Dans le cadre de cet accord, Focus Entertainment accompagnera le développement et la commercialisation mondiale du jeu.

Pour Focus Entertainment, ce partenariat s'inscrit dans sa stratégie visant à soutenir des créateurs expérimentés et des licences originales à fort potentiel, tout en renforçant son catalogue de jeux premium.