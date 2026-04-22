* Focus Entertainment Publishing nomme Vincent Chataignier directeur général délégué, avec mandat sur la stratégie globale de l’éditeur.

* Chataignier rejoint comité exécutif Pullup Entertainment, dans la continuité de son rôle récent de Chief Business Officer chez Focus. * John Bert quitte Focus Entertainment Publishing pour de nouvelles opportunités, avec maintien d’un rôle de conseiller externe auprès du groupe. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Pullup Entertainment SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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