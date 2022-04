FNP Technologies : Nomination de Madame Ruth CERNES FAGEBAUME en qualité de CEO

FNP Technologies (FR0013230067 - MLFNP) qui développe des services et écosystèmes à destination des commerçants locaux, hôteliers et restaurateurs, annonce la nomination de sa nouvelle CEO, Madame Ruth CERNES FAGEBAUME.



Ingénieur de formation et diplômée d’un Master en Intelligence Artificielle de l’ENS CACHAN et d’un Master en stratégie d’entreprise de l’Université Paris Dauphine, Madame Ruth CERNES FAGEBAUME, a débuté sa carrière en 1997 au National Institute for Standard and Technology (Washington – USA) avant d’intégrer la société Genesys en 1998, au poste de Directrice des alliances EMEA, jusque fin 2004.



Après un parcours riche en expériences, tant business que technologiques, au sein de plusieurs Startups et ScaleUps internationales parmi lesquelles RightNow Technologies, Jive Software, ou encore Bonitasoft, Madame Ruth CERNES FAGEBAUME intègre en 2017 la société OVH en tant que Directrice du développement international des activités cloud, avant de prendre en 2018 le poste de Directrice Générale France et Europe du Sud au sein du groupe Monster Worldwide.



L’arrivée de Madame Ruth CERNES FAGEBAUME, au sein de FNP Technologies, va apporter de nouvelles compétences stratégiques, opérationnelles et techniques et ainsi contribuer au développement de la Société en France et à l’international.



Lire le communiqué :