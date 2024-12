Fnac Darty va régler une amende de 109 millions d'euros (Autorité de la Concurrence)

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Fnac Darty a annoncé avoir pris acte d'une décision rendue par l'Autorité de la concurrence impliquant le paiement d'une amende de 109 millions d'euros. Le groupe de distribution spécialisé indique que l’Autorité lui reprochait notamment d’avoir pris part à "une entente verticale entre fournisseurs et distributeurs". Une provision de 85 millions d'euros a déjà été comptabilisée au deuxième trimestre 2023, précise le communiqué, et le groupe enregistrera une charge additionnelle de 24 millions d'euros en 2024, sans impact sur le résultat opérationnel courant.

