Fnac Darty : une feuille de route séduisante

Le distributeur vise une marge opérationnelle de 3% à l?horizon 2030 et va faire passer son taux de distribution de 30% à 40%.

Son actualité. Message reçu cinq sur cinq ! Le nouveau plan stratégique à l'horizon 2030, Beyond everyday, dévoilé par Fnac Darty , n'a pas laissé les investisseurs indifférents et provoqué un bond de l'action de plus de 8% dès les premières heures de cotation le 11 juin. Le distributeur de produits électroniques grand public, d'électroménager et de biens culturels a en effet placé la barre assez haut en visant près de 4 millions d'abonnés et une marge opérationnelle de plus de 3% en 2030 (2,3% en 2024).

Il prévoit aussi un cash-flow libre opérationnel cumulé de plus de 1,2 milliard d'euros sur la période 2025-2030 ainsi qu'une amélioration de sa politique actionnariale en portant son taux de distribution de 30% à 40%, avec un dividende minimum de 1 euro par action par an.

Pour Enrique Martinez, le directeur général de Fnac Darty, il s'agit de s'appuyer sur les bases du plan précédent (Everyday) pour consolider le modèle omnicanal et de services à l'échelle européenne en accélérant le déploiement des services par abonnement pour le foyer, avec la circularité comme axe central.

Afin de parvenir à ses nouveaux objectifs, le groupe entend poursuivre le renouvellement de l'offre, investir de nouveaux canaux de marchés et poursuivre sa diversification. Des acquisitions ne sont pas exclues même si la priorité restera la croissance organique.

Fnac Darty doit en effet déjà achever l'intégration d'Unieuro, le numéro un de la distribution de produits électroniques et d'électroménager en Italie, racheté en fin d'année dernière pour 250 millions d'euros et devant donner lieu à 20 millions d'euros de synergies par an.

Amélioration de 0,6 point du taux de marge brute

Notre analyse. La feuille de route parait d'autant plus ambitieuse que le groupe évolue dans un contexte difficile, marqué par la faiblesse des dépenses de consommation comme en atteste le recul de 0,6% du chiffre d'affaires à données comparables au premier trimestre 2025, lié il est vrai à un effet calendaire négatif ayant un impact de 1%.

Le développement des activités de services a toutefois permis une amélioration de 0,6 point du taux de marge brute. Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe vise toujours une croissance « mid single digit » soit autour de 5%, de son résultat opérationnel courant hors Unieuro.

Le consensus regroupé par Factset table sur un bénéfice de 53 millions d'euros faisant ressortir un multiple de capitalisation assez élevé de 18 fois mais qui retomberait à 13 fois dès 2026 grâce aux effets bénéfiques de l'intégration d'Unieuro.

Malgré sa dernière acquisition et le paiement d'une amende de 109 millions d'euros infligée par l'autorité de la concurrence aux entreprises d'électroménager, Fnac Darty conserve une situation robuste avec une trésorerie nette qui devrait encore approcher 100 millions d'euros à la fin de cette année. Sur la base d'un dividende minimum de 1 euro par action, le titre procure un rendement correct de 3%.

Enfin, le dossier comporte une dimension spéculative liée à la présence du milliardaire Daniel Kretinsky dans le tour de table à hauteur de 29,9%, ce dernier pouvant chercher à détenir le contrôle total du groupe.

Chiffres clés et ratios boursiers

Indicateurs Réalisé 2024 Estimation 2025 Estimation 2026 Chiffre d?Affaires 8 253,00 10 602,10 10 695,70 Résultat opérationnel 185,51 215,90 235,60 Bénéfice net par action (BNA) 1,48 2,13 2,33 Dividende par action 1,00 0,91 1,10 PER 20,30 14,11 12,90

Notre conseil