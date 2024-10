Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fnac Darty: seuil minimal abaissé pour l'OPA sur Unieuro information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 07:23









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son offre publique d'achat conjointe avec Rubis sur le groupe italien Unieuro, Fnac Darty annonce un abaissement de la condition de seuil minimal de 90% à 66,67% du capital, reflétant leur volonté de mettre en oeuvre avec succès cette OPA.



'Ce seuil permettra aux offrants de proposer et d'approuver lors de l'assemblée générale des actionnaires d'Unieuro la fusion de cette dernière dans une société non cotée, avec pour conséquence le retrait des titres Unieuro de la cote', explique le groupe de distribution.



Pour rappel, cette OPA ouverte depuis le 2 septembre doit se clôturer le 25 octobre au soir. Le prix proposé de 12 euros par action Unieuro, composé de neuf euros en numéraire et de 0,10 action Fnac Darty, représente une prime de 42%.





Valeurs associées FNAC DARTY 27,95 EUR Euronext Paris +0,72%