Fnac Darty reçoit l'approbation de la Consob pour l'offre Unieuro

(AOF) - Fnac Darty annonce avoir reçu l'approbation de la Consob concernant son offre pour le rachat d' Unieuro. Il est fait référence à l'offre publique d'achat et d'échange volontaire régie par les articles 102 et 106, paragraphe 4, du décret législatif italien n°. 58 du 24 février 1998, tel qu'ultérieurement incorporé et modifié, lancée par Fnac Darty SA et Ruby Equity Investment S.à r.l. sur l'ensemble des actions ordinaires d'Unieuro S.p.A. non encore détenues par les offrants, y compris les actions auto-détenues ou qui seront auto-détenues, directement ou indirectement, par Unieuro.

Les offrants informent le marché que la Consob a approuvé dans sa résolution n° 23231 du 23 août 2024, le document d'Offre conformément à l'article 102, paragraphe 4, du CFA, et à l'article 38 du règlement de la Consob n° 11971/1999, tel qu'ultérieurement incorporé et modifié.

Le 16 juillet dernier, Fnac Darty avait annoncé son projet d'acquisition d'Unieuro, numéro un de la distribution de produits électroniques et d'électroménager en Italie.

Une offre publique d'achat mixte a été déposée conjointement par Fnac Darty et Ruby Equity Investment.

Les caractéristiques de l'offre sont les suivantes : 9 euros en numéraire et 0,10 action Fnac Darty valorisant Unieuro à 12 euros par action.

L'objectif est de créer un groupe ayant plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et près de 30 000 collaborateurs.

En juillet dernier, Fnac Darty indiquait que le groupe et Ruby Equity Investment envisageaient de créer une société d'investissement commune (détenue respectivement à 51% et 49%) qui détiendra la participation dans Unieuro.

Cette société serait contrôlée et consolidée par le Groupe Fnac Darty.

La part en numéraire, qui représente 75% du montant total de l'offre, serait financée par Ruby Equity Investment et Fnac Darty à hauteur respectivement d'environ 2/3 et d'environ 1/3.

