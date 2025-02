Fnac Darty: présente ses résultats 'très solides' de 2024 information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 18:10









(CercleFinance.com) - Fnac Darty publie un chiffre d'affaire (hors Unieuro) de 7,93 milliards d'euros au titre de 2024, en hausse de 0,7% en publié en de 0,2% en comparable, tandis que le taux de marge brute atteint 30,6% en 2024 (+50 pdb par rapport à 2023).



Le résultat opérationnel courant est lui aussi en très légère hausse, passant de 171 à 182 ME en l'espace d'un an.



'Cette évolution provient de la croissance de l'activité sur l'exercice, de l'impact positif du mix produit sur la marge brute et de la solide maîtrise des coûts', indique le groupe.



Enfin, le résultat net part du groupe ajusté a plus que doublé, passant de 31 à 71 ME.



' En 2024, Fnac Darty a enregistré des résultats très solides malgré un marché en baisse. Nous sommes parvenus à asseoir une position très particulière sur le marché du retail, grâce à notre transformation réussie, à l'accent mis sur la durabilité, au tournant de l'innovation et à

l'avance que nous avons prise sur l'IA' a commenté Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty.



Du côté des perspectives 2025, le groupe présentera un nouveau plan stratégique en juin 2025 qui permettra d'inclure Unieuro dans la mise à jour des objectifs moyen terme du Groupe.



Fnac Darty indique aborder 2025 'avec confiance' et anticipe une croissance ' mid single digit ' de son Résultat Opérationnel Courant (ROC) hors Unieuro, par rapport au ROC 2024 hors activités billetterie.





Valeurs associées FNAC DARTY 29,80 EUR Euronext Paris -1,65%