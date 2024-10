Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Fnac Darty: offre publique réussie sur Unieuro information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Fnac Darty fait part du succès de son offre publique mixte volontaire, menée conjointement avec Ruby Investment -holding du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky-, sur Unieuro, le numéro un de la distribution de produits électroniques et électroménagers en Italie.



Selon les résultats préliminaires de l'offre, 67,1% du capital d'Unieuro a été apporté, ce qui, cumulé à la participation de 4,4% déjà détenue par Fnac Darty, représente 71,5% du capital, permettant ainsi de remplir la condition de seuil minimal.



En conséquence de la satisfaction de cette condition, une période de réouverture de l'offre est attendue entre le 4 et le 8 novembre, donnant ainsi l'occasion à davantage d'actionnaires d'apporter leurs titres à des conditions inchangées.





