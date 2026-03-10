Fnac Darty-Offre de €36 par action ordinaire visant les OCEANE du groupe

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par Boursorama avec AFP•10.03.2026•08:28•
Le groupe CMA Media veut réunir les rédactions numériques de son journal La Tribune et de sa chaîne télé BFM Business pour créer un pôle d'information économique commun, a-t-il annoncé lundi, quatre mois après le rejet par le personnel d'une première mouture du ...
information fournie par Boursorama avec AFP•10.03.2026•08:26•
La Caisse des dépôts (CDC) va proposer de nommer à la tête de sa filiale dédiée à l'habitat Clément Lecuivre, actuellement directeur général de CDC Habitat, en remplacement d'Anne-Sophie Grave, selon un communiqué publié lundi. Cette nomination est soumise à l'approbation ...
information fournie par Boursorama avec AFP•10.03.2026•08:25•
Le groupe familial Séché Environnement, spécialiste du traitement des déchets, a vu son bénéfice net reculer de près de 40% en 2025, à 21 millions d'euros, pénalisé par ses activités en France, selon des résultats publiés lundi. Le chiffre d'affaires est en progression ...
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ...
