information fournie par Reuters • 10/03/2026 à 07:53

Fnac Darty-Offre de €36 par action ordinaire visant les OCEANE du groupe

Fnac Darty SA FNAC.PA :

* COMMUNIQUÉ RELATIF AU DÉPÔT DU PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT

* PRIX DE L’OFFRE : EUR 36 PAR ACTION ORDINAIRE FNAC DARTY (DIVIDENDE 2026 AU TITRE DE L’EXERCICE 2025 ATTACHÉ) ; EUR 81,12 PAR OCEANE FNAC DARTY

Pour plus de détails, cliquez sur FNAC.PA

(Rédaction de Gdansk)