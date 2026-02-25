Fnac Darty confiant pour 2026 après un exercice 2025 en amélioration
La dynamique est notamment portée par l'activité en ligne, en croissance de près de 6%, avec un taux de Click & Collect proche de 50%.
Le groupe améliore sa rentabilité, avec un taux de marge brute en hausse de 50 points de base à 28%. Le résultat opérationnel courant atteint 203 MEUR, soit une marge opérationnelle de 2%.
Le résultat net part du Groupe des activités poursuivies ajusté ressort à 28 millions d'euros.
Fnac Darty souligne également le renforcement de sa structure financière, marqué par un allongement de la maturité de sa dette.
Dans le cadre de son plan stratégique "Beyond everyday" à horizon 2030, le groupe ambitionne d'accélérer son développement sur le marché européen.
Un dividende de 1 EUR par action sera proposé au titre de 2025, avec un détachement le 3 juin 2026 et un paiement le 5 juin 2026.
Pour 2026, Fnac Darty vise une progression de son taux de marge opérationnelle courante ainsi que de son cash-flow libre opérationnel.
Fnac Darty précise par ailleurs que l'intégration d'Unieuro suit son cours, les équipes françaises et italiennes travaillent ensemble pour déployer les initiatives stratégiques du plan Beyond everyday. La performance opérationnelle de l'Italie est très satisfaisante et contribue à elle seule pour plus de 60% de la progression du ROC de la zone Reste de l'Europe.
"L'objectif d'au moins 20 millions d'euros de synergies d'ici fin 2026 est confirmé. Comme précédemment annoncé, la majeure partie de ces synergies sera réalisée sur l'année 2026 compte tenu de la mise en oeuvre des actions concernées", indique un communiqué.
