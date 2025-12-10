Fnac Darty cède l’intégralité du fonds de retraite britannique

(AOF) - Fnac Darty a conclu un accord avec le Trustee du fonds de pension Comet au Royaume-Uni avec Canada Life UK pour assurer entièrement les passifs du régime via un buy-in intégrale de 330 millions de livres sterling. Le communiqué de presse du groupe indique que cette transaction garantit les avantages à long terme de tous les bénéficiaires du régime en transférant le risque financier lié aux paiements futurs à un assureur de premier plan.

Cette étape majeure de réduction des risques pour Fnac Darty offre une plus grande visibilité sur les coûts associés et renforce la position de liquidité à court terme. L'opération n'aura aucun impact significatif sur la position de trésorerie du groupe.

