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Fnac Darty-Avis nouveau ratio de conversion OCEANE en période d'offre
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 17:48

Fnac Darty SA FNAC.PA :

* AVIS NOUVEAU RATIO DE CONVERSION OCEANE EN PÉRIODE D'OFFRE

* LE TAUX DE CONVERSION/D'ÉCHANGE EN PÉRIODE D'OFFRE SERAIT DE 1,287 ACTION PAR OCEANE

Texte original nGNEc68vGL Pour plus de détails, cliquez sur FNAC.PA

(Rédaction de Gdansk)

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