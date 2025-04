Fnac Darty anticipe un "impact limité" de la "situation commerciale mondiale"

Enrique Martinez à Paris, le 22 février 2018. ( AFP / GERARD JULIEN )

Le groupe Fnac Darty prévoit de "rester agile face à l'évolution de la situation commerciale mondiale" mais n'anticipe à date qu'un "impact limité" sur son activité, selon son directeur général Enrique Martinez, cité mercredi dans un communiqué.

"Nous sommes vigilants et saurons rester agiles face à l’évolution de la situation commerciale mondiale, qui devrait avoir un impact limité sur notre activité", a déclaré le DG de l'entreprise, cité dans le communiqué annonçant les ventes au 1er trimestre 2025.

Le spécialiste de la distribution de produits électroniques, électroménagers et culturels a réalisé 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires au premier trimestre 2025, en hausse de 29% en données publiées par rapport à la même période 2024, du fait de l'acquisition entre temps de l'enseigne italienne UniEuro.

En France, où le groupe a notamment fermé le magasin Fnac des Champs-Elysées, Fnac Darty a réalisé 1,37 milliard d'euros de chiffre d'affaires, en recul de 2,6%. L'activité reste globalement stable dans les autres pays européens.

Le groupe précise avoir réalisé 21% de ses ventes en ligne, ce qui "n'a pas compensé la baisse observée en magasin au cours de la période".

Sa direction présentera "un nouveau plan stratégique" le 11 juin prochain à Paris, qui "permettra d'inclure Unieuro dans la mise à jour des objectifs moyen terme du groupe".

Fnac Darty précise par ailleurs qu'il devra s'acquitter d'une amende de 109 millions d'euros d'ici au 15 mai, après une sanction de l'Autorité de la concurrence ciblant dix fabricants et deux distributeurs d'électroménager, Boulanger et Darty, pour avoir empêché les consommateurs de "bénéficier de prix plus attractifs pour l'achat de leurs produits".

Cette sanction avait été annoncée en décembre 2024 et le groupe avait alors indiqué avoir provisionné, dès le premier semestre 2023, 84 millions d'euros en prévision de cette sanction et qu'"une charge additionnelle de 24 millions d'euros sur l'exercice 2024, sans impact sur le résultat opérationnel courant", serait comptabilisée.

Fnac Darty avait décidé de ne pas contester le grief notifié par l'Autorité de la concurrence pour "mettre rapidement un terme à une procédure complexe".