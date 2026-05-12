(Zonebourse.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat (OPA) sur les actions et les OCEANE de Fnac Darty, déposée par EP FR Holdco, une société du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, sera ouverte ce mardi 12 mai 2026. L'OPA, à un prix de 36 EUR en numéraire par action et de 81,12 EUR par OCEANE, vise l'ensemble des titres non encore détenus par EP Group et Vesa Equity Investment, qui contrôlent déjà de concert 28,45% du capital et des droits de vote du groupe de distribution. Elle porte également sur les actions autodétenues par Fnac Darty, les titres indisponibles détenus par le directeur général Enrique Martinez ainsi que les actions susceptibles d'être émises avant la clôture de l'opération.
Au total, l'OPA pourrait concerner jusqu'à 20 642 133 actions, un nombre pouvant être porté à 21 728 044 en cas d'émission de nouveaux titres durant la période d'offre, ainsi que les 564 098 OCEANE actuellement en circulation.
Une procédure d'apport centralisée des actions et OCEANE (obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes) à l'offre sera mise en place par Euronext Paris, qui fera connaître, par un avis, les conditions de réalisation de l'offre.
La date de clôture sera fixée après réception par l'AMF des éléments justificatifs concernant l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations, une condition suspensive à laquelle l'initiateur se réserve le droit de renoncer.
L'AMF souligne par ailleurs qu'EP Group ne prévoit ni retrait obligatoire ni radiation de la cote des actions et des OCEANE de Fnac Darty à l'issue de l'opération, même si les conditions nécessaires étaient réunies.
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