FMR détient désormais moins de 5% des droits de votes de Alten
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 16:44

La société FMR LLC a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 14 janvier 2026, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de la société Alten et détenir indirectement 5,72% du capital et 4,95% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Alten sur le marché.

