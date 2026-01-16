FMR détient désormais moins de 5% des droits de votes de Alten
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 16:44
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Alten sur le marché.
Valeurs associées
|75,0000 EUR
|Euronext Paris
|-1,32%
A lire aussi
-
La vague de protestation en Iran a pour l'instant été étouffée par une violente répression qui a fait des milliers de morts, ont estimé vendredi des experts et des ONG, près de trois semaines après le début du mouvement de contestation. Si le mouvement semble marquer ... Lire la suite
-
Les stations de Tignes et de Sainte-Foy-Tarentaise (Savoie) ont annoncé vendredi un plan d'investissement de près de 640 millions d'euros sur 30 ans pour leurs domaines skiables, dont 610 millions pour Tignes, à six mois de la reprise de la gestion des remontées ... Lire la suite
-
Emmanuel Macron réunit des acteurs politiques calédoniens pour voir quelle suite peut être donnée à l’accord de Bougival conclu en juillet dernier. Ils seront tous là, à l’exception du FLNK qui a refusé d’y participer. Quels sont les grands enjeux de cette réunion ... Lire la suite
-
Une peine d'un an de prison ferme a été requise vendredi contre l'Iranienne Mahdieh Esfandiari, jugée notamment pour apologie du terrorisme et possible monnaie d'échange avec Téhéran contre Cécile Kohler et Jacques Paris, et pour laquelle la défense a plaidé la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer