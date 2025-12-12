 Aller au contenu principal
FMC lance un plan de restructuration qui prévoit des fermetures d'usines et des réductions de coûts en Asie
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 23:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société agrochimique FMC Corp

FMC.N a déclaré vendredi que son conseil d'administration avait approuvé un plan de restructuration visant à réduire les coûts, à fermer les usines à coûts élevés et à transférer la production vers des sites où les coûts sont moindres.

FMC, un acteur clé du marché des insecticides et des fongicides, a été confronté à une concurrence accrue sur des marchés clés, ce qui l'a incité à réduire ses prix et à céder des actifs.

Au début de l'année, la société a déclaré qu'elle céderait ses activités commerciales en Inde, en réponse aux difficultés rencontrées dans ce pays.

La société a également indiqué qu'elle mettait en œuvre des initiatives en Asie afin de refléter l'échelle plus réduite des activités de la région à la suite de la vente prévue de ses activités en Inde.

L'entreprise agrochimique prévoit d'économiser 175 millions de dollars ou plus d'ici à la fin de 2027, une fois que le plan sera entièrement mis en œuvre.

Elle s'attend également à devoir supporter des charges de restructuration comprises entre 560 et 635 millions de dollars sur la durée du programme.

FMC estime que le montant total des indemnités de licenciement et des coûts des prestations connexes se situera entre 50 et 80 millions de dollars.

Valeurs associées

FMC CORP
13,910 USD NYSE +1,90%
