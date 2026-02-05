FMC Corp va réduire sa dette d'un milliard de dollars en 2026 grâce à des ventes d'actifs et à des accords de licence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société agrochimique FMC Corp

FMC.N prévoit de réduire sa dette d'un milliard de dollars en 2026 grâce à des ventes d'actifs et des accords de licence, a déclaré la société mercredi.

Les actions de la société ont chuté de 1,3 % dans les échanges prolongés.

La société a déclaré qu'elle incluait la vente précédemment annoncée de l'activité commerciale en Inde .

La société basée à Philadelphie, acteur clé du marché des insecticides et des fongicides, a été confrontée à une concurrence accrue sur des marchés clés, ce qui l'a incitée à réduire ses prix et à céder des actifs.

FMC prévoit un flux de trésorerie disponible compris entre 65 millions de dollars négatifs et 65 millions de dollars positifs en 2026.

"En 2026, nous nous concentrons sur l'exécution de nos priorités opérationnelles, qui comprennent le renforcement du bilan et l'amélioration de la compétitivité globale de notre portefeuille", a déclaré le directeur général Pierre Brondeau.

La société s'attend à ce que le bénéfice de base ajusté pour l'ensemble de l'année se situe entre 670 et 730 millions de dollars, soit une baisse de 17 %, en raison de la baisse des prix.

Elle a déclaré que la baisse des coûts de fabrication ferait plus que compenser les 20 millions de dollars de charges tarifaires supplémentaires et l'augmentation des dépenses, bien que les taux de change soient considérés comme un vent contraire.

Le bénéfice ajusté devrait se situer entre 1,63 et 1,89 dollar, soit une baisse de 41 %, et ne pas atteindre l'estimation des analystes, qui était de 2,48 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

FMC est l'un des plus grands fabricants de produits phytosanitaires aux États-Unis et est en concurrence avec des géants de l'industrie tels que Syngenta, ainsi que les entreprises allemandes BASF BASFn.DE et Bayer BAYGn.DE dans le secteur de l'agrochimie.

Le bénéfice trimestriel de base ajusté du fabricant d'herbicides a baissé de 17 % par rapport à l'année dernière, à 280 millions de dollars.

La perte nette attribuable aux actionnaires s'est creusée pour atteindre 1,72 milliard de dollars, contre une perte de 16,1 millions de dollars un an plus tôt.