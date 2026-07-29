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FMC Corp recule en raison d'une révision à la baisse de ses prévisions et d'une baisse des prix
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 22:51
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** L'action de la société agrochimique FMC Corp

FMC.N a reculé de 2 % à 9,81 dollars lors des négociations après clôture

** La société prévoit un BPA ajusté pour l'exercice compris entre 1,19 $ et 1,49 $, soit une baisse de 55 % par rapport à la valeur médiane

** La société indique que ses prévisions de chiffre d'affaires, hors Inde, ont été revues à la baisse pour s'établir entre 3,50 et 3,70 milliards de dollars, soit une baisse de 7 % par rapport à 2025 au point médian

** La société indique que ses prix pour l'exercice devraient baisser d'un pourcentage à un chiffre, se situant dans la partie moyenne à supérieure

** La société annonce un BPA ajusté de 26 cents par action, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 22 cents par action – données compilées par LSEG

** Le titre FMC affiche une baisse de 27,8 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

FMC CORP
10,005 USD NYSE -8,63%
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