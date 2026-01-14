FlyExclusive agrandit sa flotte de Challenger, les actions grimpent

14 janvier - ** Les actions de flyExclusive FLYX.A grimpent de près de 4 % à environ 3,90 $ avant le marché

** La société annonce l'ajout de deux Challenger 350 à sa flotte, ce qui porte sa flotte de Challenger à huit appareils

** Les Challenger seront les premiers de la flotte de FLYX à être équipés de Starlink; les installations commenceront immédiatement

** Nous nous attendons à ce que de nombreux Challenger supplémentaires, ainsi que des XLS et des CJ3 supplémentaires entrent dans la flotte au cours de l'année 2026 " - directeur général Jim Segrave

** FLYX a gagné 36% en 2025