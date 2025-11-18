 Aller au contenu principal
Flydubai signe un accord initial avec Airbus pour 150 A321neo
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 10:30

(Actualisé avec précisions)

par Ahmed Elimam, Federico Maccioni et Tim Hepher

Airbus AIR.PA a annoncé mardi avoir décroché une commande provisoire de 150 A321neo de la part de flydubai, mettant fin à l’exclusivité de Boeing BA.N auprès de la compagnie émiratie à bas coûts en pleine expansion.

"C’est une étape importante pour élargir et diversifier notre flotte", a déclaré le président de flydubai, Cheikh Ahmed ben Saïd al Maktoum, lors d’une conférence de presse au salon aéronautique de Dubaï.

Depuis sa création en 2008 comme compagnie sœur d’Emirates, flydubai s’approvisionnait exclusivement chez Boeing.

Flydubai exploite actuellement environ 95 Boeing 737, dont 69 MAX, et en attend encore d’autres.

L’annonce de mardi marque le deuxième coup commercial du salon après la commande surprise de 65 Boeing 777X par Emirates lundi, malgré de longs retards de livraison.

Le président d’Emirates, Tim Clark, a précisé mardi qu’il n’était pas prêt à commander l’Airbus A350-1000 concurrent, mettant fin aux spéculations sur un accord pendant le salon.

Etihad Airways a également annoncé mardi une commande d’Airbus A350 et A330neo.

(version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

