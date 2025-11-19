 Aller au contenu principal
Flydubai commande 75 Boeing
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 10:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Flydubai a commandé 75 Boeing

BA.N 737 MAX, plus des options pour 75 autres, a déclaré la compagnie aérienne mercredi.

L'annonce est intervenue un jour après que le transporteur public ait passé une commande de 150 A321neo plus 100 options auprès d'Airbus AIR.PA , dans le cadre de son premier abandon d'une flotte entièrement composée de Boeing.

Valeurs associées

AIRBUS
204,0000 EUR Euronext Paris -0,07%
BOEING CO
189,660 USD NYSE -1,14%
