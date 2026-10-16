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Flux ETF au 3e trimestre : engouement pour l'or et arbitrage prudent sur le marché obligataire
information fournie par AOF 16/10/2026 à 16:19

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(Zonebourse.com) - Amundi a publié en début de semaine son analyse des flux du marché des ETF pour le 3e trimestre 2026. Le secteur affiche une solide dynamique sur la période, porté par la recherche de diversification des investisseurs.

Le 3e trimestre 2026 a de nouveau été favorable au marché des ETF UCITS domiciliés en Europe. Les souscriptions nettes ont atteint 127,4 milliards d'euros, renforçant ainsi la perspective d'une année record en matière de collecte.

La collecte du sur ce trimestre est nettement supérieure aux 89,1 MdsEUR enregistrés au 3e trimestre 2025 et dépasse également les 113,6 MdsEUR du 2e trimestre 2026. A fin septembre, les encours sous gestion atteignaient 3 200 MdsEUR.

Les ETF actions en tête, l'obligataire toujours plébiscité

Les ETF actions ont concentré l'essentiel de la collecte avec près de 100 MdsEUR. Avec 26,4 MdsEUR de souscriptions nettes, les ETF obligataires ont continué de susciter un intérêt marqué de la part des investisseurs dans un contexte de volatilité accrue des taux. Ce trimestre a été marqué par le thème de la diversification : les investisseurs ont maintenu leur préférence pour des expositions larges aux marchés développés, tout en réallouant une partie de leurs investissements vers l'Europe et en poursuivant des souscriptions régulières au Japon et dans les marchés émergents.

Les expositions aux stratégies mondiales "All Country" (ACWI) et "Marchés développés" (World Developed) ont constitué les principales catégories d'allocation, collectant respectivement 29 MdsEUR et 25,5 MdsEUR.

Obligations : divergence de stratégies entre l'Europe et les Etats-Unis

La collecte sur les ETF obligataires témoigne d'une approche plus prudente et plus sélective de la part des investisseurs, dans un contexte marqué par la volatilité des marchés obligataires mondiaux et la réévaluation des perspectives en matière de politiques monétaires. La demande d'obligations souveraines est restée soutenue, enregistrant une collecte nette de 11,9 MdsEUR, mais les stratégies d'allocation ont divergé selon les zones géographiques.

En Europe, les investisseurs ont privilégié les obligations souveraines couvrant l'ensemble des maturités (2,4 MdsEUR), traduisant vraisemblablement un repositionnement vers des maturités intermédiaires.

Aux Etats-Unis, en revanche, ils ont maintenu une approche plus défensive, privilégiant les maturités à court terme (1,4 MdEUR) et à très court terme (1,7 MdEUR).

ETC Or : vers une année record à plus de 10 MdsEUR

L'or a été l'un des faits marquants du trimestre. La collecte nette sur les ETC (Exchange Traded Commodity) et ETP (Exchange Traded Product ou produit négocié en bourse) adossés à l'or s'est fortement accélérée en août et en septembre. Les investisseurs ont en effet réagi à la forte baisse du marché obligataire, à la hausse des rendements des obligations souveraines américaines ainsi qu'à une aversion au risque plus marquée.

Avec plus de 10 MdsEUR de collecte nette au troisième trimestre, le métal jaune se dirige vers une année record. Le précédent record annuel de collecte, établi à 7,6 MdsEUR, remontait à 2022.

ETF ESG : la demande rebondit sur les actions mais faiblit sur l'obligataire

La collecte en ETF ESG est restée globalement stable par rapport au trimestre précédent, même si la composition de la demande évolue.

Sur les actions, la répartition entre les allocations ESG et non ESG est restée relativement équilibrée, sans modification majeure de la tendance d'ensemble. Les ETF actions ESG ont collecté 16,5 MdsEUR au 3e trimestre, soit une progression de 19% par rapport au trimestre précédent.

L'évolution la plus significative concerne les obligations, où le poids des ETF ESG dans la collecte totale a diminué. Alors que l'ESG représentait auparavant environ 30% des allocations obligataires, cette part ne représente désormais plus qu'un quart. Les ETF obligataires ESG ont ainsi collecté 5,5 MdsEUR au 3e trimestre, contre 7,4 MdsEUR au précédent trimestre.

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