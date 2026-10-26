FLUX DE COUVERTURE-Selon Goldman, les fonds spéculatifs axés sur les tendances ont connu leur pire semaine depuis 2024 en raison de la chute des valeurs liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les fonds spéculatifs "trend-following" ont enregistré la semaine dernière leur pire performance hebdomadaire depuis deux ans, alors que les inquiétudes quant au retour sur investissement à terme des dépenses massives consacrées à l’intelligence artificielle ont alimenté la volatilité sur les marchés boursiers et obligataires, selon une note de Goldman Sachs consultée lundi par Reuters.

Le Nasdaq 100 .NDX , qui regroupe les plus grandes valeurs technologiques mondiales, a chuté de 5,5 % la semaine dernière, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis avril 2025, lorsque les droits de douane instaurés par le président américain Donald Trump à l’occasion du "Liberation Day" avaient secoué les marchés mondiaux.

La chute boursière de la semaine dernière a été en partie entraînée par un recul hebdomadaire de 10 % du titre Meta

META.O , qui a publié des résultats solides, mais a indiqué qu’il lui faudrait lever davantage de capitaux pour financer ses investissements dans l’IA, ce qui a fait frémir les marchés.

Les marchés obligataires ont également connu une volatilité, les investisseurs se tournant vers la sécurité relative des bons du Trésor américain tout en vendant les titres de dette d’économies plus fragiles, comme la France.

Voici ce que disait la note:

* Les hedge funds systématiques "long-short", dont les algorithmes surfent sur les tendances du marché jusqu’à ce qu’elles s’essoufflent, ont connu leur pire semaine depuis 2024, avec une baisse de 2 %, tandis que les stratégies fondamentales "long-short" ont encore reculé de 1,1 %.

* Les stratégies fondamentales "long-short" affichent une baisse de 3,8 % depuis le début du mois, mais restent en hausse de 8,8 % depuis le début de l’année, tandis que les stratégies systématiques ont reculé de 1,1 % depuis le début du mois d’octobre, mais progressent de 18,7 % depuis le début de l’année.

* Les actions individuelles ont globalement enregistré la plus forte activité de "dégrossage" – c'est-à-dire un retrait général des positions – depuis fin juillet, tandis que les actions américaines ont fait l'objet de ventes nettes pour la troisième semaine consécutive, et au cours de quatre des cinq dernières semaines, précise la note.

* Goldman a déclaré que son service de courtage de premier ordre avait enregistré 20 milliards de dollars de ventes de titres technologiques au cours des deux dernières semaines, un chiffre proche de celui du grand dénouement de juillet, qui avait atteint 23 milliards de dollars.