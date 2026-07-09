FLUX DE COUVERTURE-La chute des valeurs liées à l'IA entraîne la pire performance des fonds quantitatifs depuis août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie et Amanda Cooper

Selon Goldman Sachs, certains gestionnaires de fonds spéculatifs ont enregistré ces dernières semaines leurs pires résultats depuis près d’un an, beaucoup d’entre eux s’étant retrouvés pris dans des opérations surchargées sur des marchés très volatils.

Goldman a indiqué dans une note datée de mercredi que les gestionnaires systématiques — parfois appelés fonds « quant » — qui utilisent des algorithmes pour tirer parti des tendances du marché, ont perdu un quart de leurs rendements depuis le début de l’année. Les rendements de ce groupe de traders s’élèvent désormais à 10,8% pour l’année, contre 14,4% le 22 juin.

Ces pertes proviennent de paris à la baisse sur certains des segments les plus importants et les plus surchargés du marché à l’heure actuelle: les actions américaines, les actions des marchés développés asiatiques et, dans une moindre mesure, l’Europe, précise la note.

La forte volatilité des actions des fabricants de puces électroniques avait de toute façon rendu l’environnement de trading difficile fin juin et début juillet. Mais les niveaux élevés d’effet de levier chez les investisseurs particuliers, en particulier sur les marchés coréens, ont considérablement amplifié de nombreuses fluctuations des cours boursiers.

Les fonds quantitatifs représentaient environ 10% des plus grands fonds spéculatifs en 2025, selon les données de S&P Global .

Les régulateurs, notamment ceux de la Banque d’Angleterre , de la Banque du Japon et de la Banque des règlements internationaux , mettent en garde depuis un certain temps contre des valorisations élevées, en particulier dans le secteur technologique où les actions de sociétés telles que Micron Technology MU.O , Intel INTC.O ou Marvell Technology MRVL.O ont progressé d’environ 200% rien qu’en 2026.

Ils ont également exprimé leur inquiétude quant à la manière dont le rôle croissant des hedge funds sur les marchés financiers accentue la volatilité et les risques.

Goldman a indiqué que les gestionnaires fondamentaux, ou fonds de sélection de titres, avaient reculé de 2,2% sur la même période, après s’être retrouvés pris dans la frénésie des transactions sur le secteur technologique. Mais ce groupe, a-t-il précisé, affichait tout de même une hausse de 15,5% cette année.

Ces gestionnaires spécialisés dans la sélection de titres se sont « massivement » retirés des transactions liées à l’IA, dont la plupart avaient auparavant généré des positions gagnantes, a précisé Goldman.

Cette sortie massive a ramené l’effet de levier des fonds spéculatifs à son plus bas niveau de l’année dernière, ce qui témoigne de l’ampleur de leur activité de trading.