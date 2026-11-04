Flutter suspend ses rachats d'actions pour se concentrer sur la réduction de son endettement et la réalisation d'économies

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Dan Taylor, le nouveau directeur général de Flutter FLUT.N , a déclaré que le géant des paris suspendra son programme de rachat d’actions dans un avenir proche afin de privilégier les investissements organiques et le désendettement, tout en visant 500 millions de dollars d'économies supplémentaires d’ici 2029.

M. Taylor a précisé que ses quatre priorités immédiates seraient de consolider la position de leader de l’entreprise aux États-Unis, de saisir les opportunités offertes par le secteur naissant des marchés de prédiction, de tirer davantage de valeur de son portefeuille hors États-Unis et de simplifier le modèle opérationnel de l’entreprise.

M. Taylor a présenté sa stratégie alors que la plus grande société de paris en ligne au monde a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice de base pour l’ensemble de l’année, pour le cinquième trimestre consécutif, en raison d’une fin d’année 2025 décevante et des difficultés rencontrées cette année sur le marché américain, jusqu’alors en plein essor.

« La mise en œuvre de ces priorités exigera une exécution plus rapide, des décisions difficiles et des investissements rigoureux », a déclaré M. Taylor, un vétéran de l’entreprise qui a pris ses fonctions le mois dernier, dans un communiqué.